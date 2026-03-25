Cristiano Jr., el hijo de Ronaldo, entrena con el Real Madrid: ¿posible fichaje en Valdebebas?

Cristiano Ronaldo está de vuelta en el Real Madrid. El hijo mayor de la leyenda blanca se entrenó este martes con las categorías inferiores del club blanco en Valdebebas, según avanzó The Athletic. Aprovecha que su padre está tratándose de su lesión en Madrid para convertir unos ejercicios circunstanciales en una oportunidad de mercado, más si cabe tratándose de un club y una ciudad que forman parte de su biografía familiar.

Internacional con Portugal

A sus 15 años, el joven, que ejerce de atacante, trabajó con el Cadete A. Puede actuar en varias partes de la zona ofensiva, aunque su vocación es la de extremo. El futbolista forma parte actualmente del fútbol base de Al Nassr, el equipo por el que fichó Cristiano Ronaldo en diciembre de 2022.

Cristiano Ronaldo Jr. nació en EEUU, pero es elegible por varias selecciones. Por el momento, Portugal le reclutó el año pasado para que debutase con la sub-15 en un torneo en Japón. Un torneo en el que fue la gran atracción, convocando a decenas de ojeadores. También ha tenido minutos con la sub-17 del país con el que su padre fue campeón de la Eurocopa 2016.

La carrera de Cristiano Ronaldo Jr. ha estado, lógicamente, guiada por los pasos de su padre. Antes de militar en Al Nassr, el hijo del astro portugués jugó en la Juventus y el Manchester United, los dos equipos en los que estuvo su padre tras salir del Real Madrid. Como en el caso de los hijos de Messi, sobre el atacante que ahora prueba en el club blanco, se han hecho comparaciones difíciles de sostener.

Tras los pasos del padre

Son frecuentes los highlights que salen de los herederos de una dicotomía inigualable en el fútbol mundial. Los hay que ben en cada jugada a los padres y nos que no perciben ni un reflejo. A fin de cuentas, pocas estirpes han mantenido un apellido tan grueso. En su etapa en la Juventus, por ejemplo, Cristiano Ronaldo Jr. eligió el '7' que portaba su padre, quien siempre ha estado muy encima de su preparación física.

Cristiano Jr. se ha integrado ahora en el Cadete A que dirige Carlos Cura, un equipo que marcha líder en su grupo, donde solo ha cedido un empate en toda la temporada. Una generación de la que forman parte jugadores como Izan Ramírez, Aitor Torondel o Gorka Abascal. El hijo de Cristiano buscará que el examen se convierta en una plaza fija en una estructura donde ya destacaban, entre otros, Enzo Alves, hijo de Marcelo.

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La progresión de Cristiano Jr., sobre todo con la exposición que le dio la selección portuguesa, suscitó el interés de varios equipos europeos. A pesar de su corta edad -cumple los 16 en junio- su simple presencia es un atractivo mediático, aunque los que han trabajado por él destacan su humildad en la rutina. Precisamente, para desligarse de los prejuicios por ser el hijo del máximo goleador histórico del Real Madrid. Una estela que ahora quiere seguir con su camino propio.