El Barça no tiene piedad y pone pie y medio en semifinales de la Liga de Campeones

El Barcelona endosó una goleada (2-6) al Real Madrid en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones femenina este miércoles en el estadio Alfredo Di Stéfano y dejó más que encarrilado su pase a las semifinales, cuyo desenlace se trasladará a la Ciudad Condal la próxima semana.

Quince años después del famoso 2-6 del Barcelona de Pep Guardiola en el Bernabéu en partido de liga, las de Pere Romeu repitieron el mismo resultado en la capital en competición europea.

En un guion similar al de la mayoría de duelos entre ambos equipos, traducido casi a un David contra Goliat, el Barça, aún sin Aitana Bonmatí, volvió a dejar patente su superioridad en un partido en el que se nutrió del control del balón y su efectividad de cara a puerta.

Toda una declaración de intenciones en el primero de los tres partidos que ambos conjuntos disputarán en un lapso de nueve días, incluyendo liga y el partido de vuelta de esta eliminatoria.

En lo poco positivo en el cuadro merengue, la colombiana Linda Caicedo presentó argumentos más que sólidos para creer en ella como una de las piedras angulares sobre las que construir el futuro de la sección, asombrando con un gran doblete y acciones en solitario de muchísima calidad.

Tal y como se esperaba, el Real Madrid salió con un bloque bajo, dispuesto a aprovechar la velocidad de Caicedo, Athenea del Castillo y Caroline Feller ante un Barça más dominador con balón y con la línea adelantada para presionar tras pérdida.

Fruto de ese trabajo llegó el 0-1. La azulgrana Alexia Putellas recuperó un balón que no acertó a controlar Feller después de un saque de banda en campo propio. El Barça maceró lo justo la jugada para que la propia Alexia rompiese por dentro del área a la zaga blanca y regalase el 0-1 a la polaca Ewa Pajor en el minuto 6.

El Madrid intentaba salir y recuperar pero se desesperaba ante el control absoluto de las visitantes, que ganaban mucha altura y amplitud con el adelantamiento de sus laterales.

No necesitó nada el Barça para facturar en su segunda amenaza a la portería de Misa Rodríguez. Una gran jugada desde la derecha terminó en un cabezazo de Esmee Brugts. Pese a la gran intervención de la guardameta local, que tendría otra parada clave en un uno contra uno ante Claudia Pina, el rechace quedó muerto sin que Holmgaard acertase a despejar. 0-2, antes del cuarto de hora de partido.

Sin claridad para construir desde la base, las de Pau Quesada hicieron efectiva una de sus cortas posesiones y, en una jugada iniciada por Misa con una mano, Linda Caicedo marcó el 1-2.

La emoción se apoderó entonces de la parroquia local, que esperaba que el tanto revolucionase a las suyas y se lanzasen sin complejos a por el empate. Sin embargo, sus esperanzas se esfumaron prácticamente a la jugada siguiente, con Irene Paredes, que no pudo con la velocidad de Caicedo en el 1-2, cabeceando a la red un saque de esquina.

Consciente de la desventaja, el Madrid salió sin complejos y dispuesto a morder mucho más arriba tras el descanso. Fueron diez minutos intensos, pero el Barça volvió a internarse por dentro y marcó con facilidad el 1-4 con un doblete de Pajor, que sumó su tanto número 13 en su noveno partido contra el conjunto blanco.

Con las madridistas en la lona, Caroline Graham, que acababa de salir al campo, realizó una talentosa jugada individual desde la derecha para regalar la 'manita' a Vicky López.

Cuando se olía una goleada aún mayor, Caicedo sacó orgullo y carácter para hacer una obra de arte de un balón largo. La colombiana, muy sola arriba, monopolizó casi todo el peligro del Real Madrid.

Con los tres goles de diferencia, el sexto tanto del Barça, desde el punto de penalti, cortó cualquier hilo de esperanza del Real Madrid para el final y también para la vuelta de la semana que viene.

Antes, ambos equipos se emplazarán de nuevo este domingo en el Di Stéfano, con el Barça líder en la liga, separado por 10 puntos respecto a las blancas, segundas.

Ficha técnica:

2 - Real Madrid: Misa; Eva Navarro, Méndez, Lakrar, Holmgaard; Weir (Irune Dorado, min.65), Angeldahl, Däbritz (Toletti, min.65); Athenea (Iris Santiago, min.85), Feller (Keukelaar, min.65) y Linda Caicedo.

6 - Barça: Cata Coll; Battle, Paredes, Cámara (Mapi León, min.74), Brugts; Serrajordi (Graham, min.60), Patri, Alexia; Vicky López (Schertenleib, min.74), Pajor (Salma Paralluelo, min.67) y Claudia Pina.

Goles: 0-1, min.6: Pajor. 0-2, min.13: Brugt. 1-2, min.30: Linda Caicedo. 1-3, min.32: Irene Paredes. 1-4, min.57: Pajor. 1-5, min.64: Vicky López. 2-5, min: 66: Linda Caicedo. 2-6, min.89: Alexia Putellas (p).

Árbitra: Maria Sole Ferrieri Caputi (ITA). Sin amonestadas.

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Incidencias: encuentro de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones disputado en el estadio Alfredo di Stéfano ante 4.203 espectadores.