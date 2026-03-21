Simeone: "Arbeloa está trabajando muy bien, los resultados hablan por sí solos"

Diego Pablo Simeone compareció en la sala de prensa durante la previa del encuentro que medirá este domingo (21:00) al Real Madrid en el santiago Bernabéu. El argentino comenzó su intervención apuntando que "el derbi siempre es un partido importante por lo que conlleva la rivalidad de la ciudad en la que viven ambos equipos y sabiendo lo que siente nuestra gente por este partido”. El técnico rojiblanco advirtió que aunque no se juegan nada en lo deportivo por su posición en la tabla "siempre es un partido que se juega desde lo emocional, con mucha ilusión y tratando de hacerlo lo mejor posible para tratar de hacer daño al rival”.

El Madrid de Arbeloa

El Cholo elogió el rendimiento que está ofreciendo Álvaro Arbeloa en el banquillo madridista. "Está trabajando muy bien, los resultados hablan por sí solos. Hay una sociedad que se percibe con los futbolistas y eso se percibe. Más allá de la capacidad técnica que podamos tener los entrenadores hay un plus que se percibe. Se percibe que hay una idiosincrasia similar a lo que el entrenador quiere y está necesitando”, declaró.

Sobre el rendimiento que está ofreciendo el Real Madrid, apuntó que "ustedes lo ven más que nosotros. Siempre tienen un mismo patrón porque los futbolistas son los mismos. Están trabajando bien en equipo, sobre todo en Champions ante el Benfica y City y ese es el patrón que van a seguir para seguir como siempre aspira el Madrid a ganar todo”. 'Cholo' no tiene claro aún si hará rotaciones en el partido de este domingo: "Todavía no lo sé. Estamos pensando dónde ponernos, si seguir generando estas rotaciones que hemos hecho cuando nos ha tocado Champions y después Liga. Tienen todos una ilusión enorme por participar y me lo están poniendo complicado”.

Noticias relacionadas

Simeone también se refirió a la temporada irregular de Julián Álvarez: "Es una persona y como persona tenemos momentos mejores y otros no tan buenos. Se ha visto en los últimos partidos lo que vimos anteriormente. Por eso cuando bajó su nivel reclamábamos para ver este nivel. Sabemos que dentro del camino por recorrer nunca es recto y vienen curvas. Y ya saben lo que pienso cuando vienen curvas”. Y sobre la titularidad de Musso comentó que "está trabajando muy bien desde que llegó, no solo en este último partido. Tanto dentro del campo como su comportamiento como hombre en el vestuario. Estamos muy contentos con él”. Y acabó dedicando palabras de elogio para el mexicano Obden Vargas: "Un chico educado, humilde, respetuoso, trabajador... Son situaciones importantes para crecer. El otro día cuando le tocó jugar de titular hizo un partido bueno. Ojalá se pueda adaptar más a donde está”.