Arbeloa: "En los dos meses que llevo aquí no he sentido que haya vacas sagradas"

Álvaro Arbeloa compareció en la sala de prensa del Etihad Stadium de Manchester donde evitó cualquier atisbo de confianza o triunfalismos en las filas madridistas: "El plan del partido es el mismo que la ida. No tenemos otro objetivo que salir a ganar con la misma humildad y el mismo compromiso que en la ida. Incluso más, porque no va a ser fácil. Humildad y ambición es lo que se tiene que ver mañana. Somos muy conscientes de la dificultad del partido y el rival que tenemos enfrente. Si queremos ganar no podemos tener otra cosa en la cabeza que dar un rendimiento a un grandísimo nivel, como en la ida o incluso más, con solidaridad, esfuerzo y sacrificio y ser capaces de hacerles mucho daño”.

El técnico habló de la presencia de Bellingham y Mbappé en la convocatoria: "Bellingham ha sido él el que ha querido venir con los compañeros, pero no estará mañana. Estoy feliz de verle cada vez más cerca. Va a ser uno de los líderes y es importante que esté aquí con nosotros. Mbappé ya está disponible. Mañana veréis”. Sobre el francés comentó que "Kylian nos da cualidades diferentes a otros jugadores como Brahim, pero también es un jugador que se relaciona con él. Es un jugador muy inteligente y capaz de moverse a los espacios que genera el rival. Estoy con ganas de tenerle en el campo”.

Preguntado por los diferentes estatus que hay dentro del vestuario, especialmente con la llegada de los canteranos, advirtió que “no he sentido en los dos meses que llevo aquí tener vacas sagradas. Hay jugadores como Valverde, Vinicius o Tchouameni que se han ganado sus minutos en el campo, no son vacas sagradas. Lo que están haciendo todos los chavales de la cantera es dar un grandísimo nivel, están jugando muy bien, que es lo que saben hacer. Son chicos con muchísimas condiciones que están aportando mucho. Cuando se recuperen jugadores, tendré más opciones y ojalá seamos capaces de saber tener siempre a los once jugadores más adecuados en el terreno de juego”.

Valverde, en racha

También tuvo palabras para Valverde: "Fede puede jugar en cualquier posición y lo hace realmente bien en todos lados. Está a su mejor nivel y está marcando. Tiene libertad de movimientos. Cuando vuelvan Bellingham y Mbappé hay que seguir con esta versión de Fede”. Sobre si se juega el puesto, el salmantino declaró: "Es lo último que me preocupa ahora, ni lo pienso, ni me ocupa. Lo que me preocupa es que el partido de mañana siga ilusionando al madridismo. Estaré aquí el tiempo que tenga que estar y muy contento hasta el último día”.

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Y terminó comentando la circunstancia de que el City no se ejercitase el lunes, como se conoció sorprendentemente esta mañana: "Creo que lo ha explicado bien Guardiola esta mañana. No es algo nuevo para ellos. Es el partido 987 que dirige Guardiola. No seré yo el osado que le dé consejos. Es un equipo que se conoce muy bien, juegan con los ojos cerrados porque llevan muchos años juntos”.