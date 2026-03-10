La UCO desvela cómo la trama de Rubiales cobraba sus presuntas mordidas de la RFEF y La Cartuja

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido a la jueza que instruye el caso Supercopa un extenso informe de 227 páginas en el que detalla el 'modus operandi' de la presunta trama liderada por Luis Rubiales para cobrar mordidas procedentes de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que el abogado granadino presidió entre 2018 y 2023, y de ECSSA, la sociedad público-privada que gestiona el estadio de La Cartuja de Sevilla. Dicho informe, al que ha tenido acceso a este periódico, ofrece evidencias de pagos que acabaron de manera presuntamente irregular en manos de Javier Alcaide, Nene, amigo de la infancia de Rubiales; y posteriormente de GC Legal, el despacho de Tomás González Cueto, mano derecha del dirigente en la RFEF.

El informe centra parte de sus pesquisas en las obras de remodelación de La Cartuja para que el estadio sevillano acogiera partidos de la Eurocopa 2020, tras la renuncia de Bilbao a acoger en San Mamés los partidos que tenían asignados debido a las restricciones sanitarias por la pandemia. Por esas preguntas irregularidades, la jueza que instruye el caso ha decidido citar como investigados en la causa al ex secretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía, José María Arrabal; y al actual gerente del estadio de La Cartuja, Daniel Oviedo.

La ruta Gruconsa-Dismatec-GC Legal

En relación a estas obras, ejecutadas mediante procedimiento de urgencia, el informe detalla pagos de la constructora Gruconsa, adjudicataria de las obras, a la empresa Dismatec Sport, propiedad de Nene, y de esta al bufete GC Legal, propiedad de González Cueto. El informe de la UCO sostiene que "dichos pagos pudieran guardar relación con el papel relevante [...] que desempeñó Cueto en la designación de Gruconsa para realizar las obras y adecuaciones necesarias para el desarrollo de competiciones deportivas en el estadio de La Cartuja de Sevilla (principalmente la Euro 20)".

"El mismo día que Javier [Nene] emite la factura de Dismatec a Gruconsa por importe de 37.500 euros, le solicita a Cueto que haga una factura por 35.000 euros. Resulta significativo que es Javier quien indica a Cueto el importe que tiene que facturar, así como que Cueto no sepa qué concepto poner en una factura referente a unos servicios que supuestamente habría prestado su despacho", inciden los investigadores de la UCO sobre la primera de las varias facturas con un 'modus operandi' similar en relación a las obras de La Cartuja.

"Las evidencias expuestas en este apartado permiten inferir la elaboración de facturación 'ad hoc' por parte de Cueto para recibir beneficios aparentamente no justificados -al no poder asociarse a una actividad concreta- de las obras realizadas por Gruconsa en el estadio de La Cartuja", prosigue el informe, que traza un rastro de facturas de cerca de 100.000 euros que van desde la sociedad gestora del estadio, ECSSA, hasta GC Legal, pasando por Gruconsa y por Dismatec Sport.

Esquema de pagos elaborado por la UCO. / EPC

Al menos 202.000 euros

Las investigaciones judiciales observan una continuidad en el 'modus operandi', por el cual parte del dinero que recibía Gruconsa por trabajos encargados por la RFEF acababan posteriormente en las cuentas de Dismatec por presuntos "asesoramientos". "Existe correlación de pagos entre RFEF/ECSSA-Gruconsa y Gruconsa-Dismatec, observándose en repetidas ocasiones que el abono de las facturas emitidas por Dismatec a la constructora se encuentra supeditado al cobro previo por parte de Gruconsa de los trabajos realizados en favor de la RFEF/ECSSA", profundiza el informe, subrayando la "discordancia entre los conceptos de la factura de Dismatec y los proyectos a los que Gruconsa los atribuye en su contabilidad", con la "voluntad" de desvincularlos de la RFEF en al menos 202.000 euros en pagos entre 2020 y 2023.

La investigación refleja que tras la salida de Rubiales, en septiembre de 2023, Gruconsa y Dismatec siguieron haciendo negocios con la RFEF, bajo la presidencia interina de Pedro Rocha, también investigado en la causa judicial. Así ocurrió, al menos, en enero de 2024, con un proyecto valorado en 223.000 euros en el que la constructora "vuelve a incluir una partida destinada a Dismatec". Todo ello, en una "aparente ausencia de efectiva contraprestación de servicios" de Dismatec a Gruconsa y de la "inescindible vinculación de este tándem con la relación entre la constructora y la RFEF".

La versión de Gruconsa

Fuentes de Gruconsa resaltan que la compañía "ha ejecutado y entregado los encargos de rehabilitación en tiempo y forma a la Real Federación Española de Fútbol y siempre ha confiado en la gestión interna de la entidad respecto a sus procedimientos de contratación y auditoría interna".

Además, esta mercantil relata que el conjunto de todos los trabajos realizados que realizó para la RFEF "supone un 2,7% de la facturación total de la empresa entre los años 2019 -2023, que superó los 118 millones de euros, IVA no incluido".

En relación a la Federación, "Gruconsa se ha limitado a ofertar a precios de mercado los contratos por obras y servicios". Y respecto a la rehabilitación del Estadio de 'La Cartuja', "su adjudicación a Gruconsa se llevó a cabo por la vía de la urgencia, puesto que las obras debían realizarse en el plazo de un mes. La compañía únicamente se encargó de remodelar el Estadio en relación, principalmente, con los tornos de entrada y la instalación de la iluminación del recinto deportivo, ya que es su especialidad, y la sala de prensa. No fue la única empresa que llevó a cabo dichas obras de rehabilitación", ha explicado.