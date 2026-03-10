La UCO desvela amaños en obras de la Ciudad del Fútbol de la trama de Rubiales: "Nos la han puesto botando"

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desvela presuntos amaños en obras de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para favorecer a la trama de Luis Rubiales. En concreto, los uniformados han detectados dos contrataciones de la constructora Gruconsa "en las que se han detectado irregularidades". En la primera, de 2021, "se ha observado cómo Andreu Camps habría comunicado a Pedro González Segura que aceptaban el presupuesto de Gruconsa y que debían comenzar los trabajos previamente a ser valorada dicha oferta en la Comisión Económica junto con los otros dos presupuestos valorados".

Los agentes destacan que en la propia planificación de las obras enviada a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por la empresa el 22 de enero de 2021 ya se contemplaba "el inicio de los servicios en febrero, a pesar de no existir todavía un contrato firmado", especifica el documento, al que ha tenido acceso esta redacción.

El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales a la salida de la Audiencia Nacional, a 11 de febrero de 2025, en San Fernando de Henares, Madrid (España). Rubiales declara como investigado en el juicio que se sigue en su con / A. Pérez Meca - Europa Press

Los agentes afirman, además, que durante el procedimiento de aprobación de estas primeras obras en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) "se hace referencia a que Gruconsa fue seleccionada frente a otros dos presupuestos ofertados, por resultar ser la propuesta más económica, si bien resulta llamativo que todos estos trámites se realizasen en marzo, cuando ya en febrero Andreu Camps indicó que aceptaban su presupuesto y debían ponerse a trabajar, o incluso habiendo la constructora presentando un planning con fechas de comienzo de actuaciones fijadas en febrero".

La UCO ha identificado entre la documentación interceptada sobre esta reforma el presupuesto proporcionado por la firma Gruconsa, enviado el 1 de marzo de 2021 por un trabajador de la RFEF al director jurídico de la Federación Pedro González Segura y a la firma de abogados GC Legal [propiedad del también investigado Tomás González Cueto] vía correo electrónico por un importe de 67.000 euros. Se da la circunstancia de que el delegado de la constructora para la zona sur (Andalucía) era Ángel González Segura, hermano de Pedro González Segura.

Una llamada grabada

El informe de la UCO desvela otra supuesta irregularidad en las obras de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, ya con Pedro Rocha como presidente interino tras la salida de Rubiales por su agresión sexual a Jenni Hermoso. Los agentes sostienen que en este caso "también se habrían preparado presupuestos ad hoc menos favorables que los de la constructora investigada, para así resultar adjudicataria en la Comisión Económica salvando las exigencias de la normativa interna de la propia RFEF".

Por eso el informe dan cuenta de que en una llamada de teléfono intervenida, de 20 de febrero de 2024, "Ángel [González Segura] recibió una llamada de Miguel García Silvero, quien le manifestó que le había indicado a "Jota" -José Javier Jiménez Jiménez, director de Recursos Humanos de la RFEF- que necesitaban tres presupuestos valorados relativos a una nueva reforma en la Ciudad de Fútbol que se encontraba gestándose".

"Nos la han puesto botando, nos la han puesto en teoría botando. Eh, JJ ya se ha sentado con ellos y Miguel García Silvero me va a llamar ahora, vale. Se ha sentao ya con ellos, vale", dice Ángel González Segura en la conversación trascrita en el informe de la UCO, en la que especifica a su interlocutor que iban "a presentar tres ofertas. Vamos a presentar la nuestra y dos más".

En otro pasaje de la conversación este empresario insiste en que tenían que hacer la documentación "para que yo se la dé a Gruconsa y se la dé a Paco para que nos la haga muy bien. Pero luego la tenemos que redactar muy bien también, Jose, la tenemos que redactar muy bien de cara a las otras dos empresas".

Lo sabía

Por eso, para la UCO Ángel González Segura ya era conocedor del supuesto amaño, "dado que unas horas antes había comentado con José Antonio Carranza Sampedro que debían conseguir otros dos presupuestos distintos que no fueran de empresas de las que presentamos anteriormente". Por eso, la Guardia Civil concluye que la propia Gruconsa, "en connivencia con personal de la RFEF, planeaba elaborar dos presupuestos simulados con el fin de resultar adjudicataria de la obra".

También según dicho informe, Ángel González Segura "proporcionó instrucciones detalladas sobre la elaboración de los presupuestos presuntamente simulados, señalando que las condiciones debían hacer que las ofertas resultaran menos ventajosas que las de Gruconsa. En concreto, una de las ofertas debería requerir más tiempo para su ejecución y, la otra, presentarse como un presupuesto abierto".

Por su parte, una portavoz de Gruconsa ha insistido a este periódico en la legalidad de las actuaciones de la constructora.