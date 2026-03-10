Fútbol
Dos jugadores del Los Angeles FC, expulsados de por vida por culpa de las apuestas deportivas
Se trata de Yaw Yeboah, exjugador del Real Oviedo, Numancia y Celta de Vigo B, y Derrick Jones
O. O.
La MLS ha sancionado con la expulsión definitiva a Yaw Yeboah, exjugador del Real Oviedo, Numancia y Celta de Vigo B, y a Derrick Jones, ambos exfutbolistas del Los Angeles FC, por haber apostado en partidos de la competición, incluidos encuentros de sus propios equipos.
La liga norteamericana determinó que los dos futbolistas participaron en actividades de apuestas ilegales a lo largo de las temporadas 2024 y 2025. Entre los casos documentados figura que ambos apostaron a que Jones recibiría una tarjeta amarilla en un partido disputado el 19 de octubre de 2024, resultado que efectivamente se produjo.
La MLS señaló que facilitaron información confidencial a terceros sobre su intención de provocar amonestaciones. No obstante, la institución precisó que no ha encontrado evidencias de que estas conductas alteraran el resultado de ningún encuentro.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Consell y el Ayuntamiento de Sant Josep pierden Villa Otilia y una fundación religiosa la pone en venta
- Los djs del 'Children of the 80s', "la fiesta favorita de la gente de Ibiza", anuncian que hacen las maletas
- Revuelo en el centro de Ibiza al ver un coche por el aire
- La Justicia pone fin a la pesadilla de una comunidad de vecinos de Ibiza con un caso de Diógenes
- Vicente Bujosa, en silla de ruedas al Parador de Ibiza: “He podido subir a Dalt Vila en el ascensor, llevaba 30 años esperando este momento”
- Llega una nueva dana: cuándo afectará a Ibiza y Formentera
- La fundación que heredó Villa Otilia destinará el 30% de su venta a un proyecto local
- La Aemet activa una nueva alerta amarilla por lluvias en Ibiza y Formentera