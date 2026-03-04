Balonmano
Danila So ilumina el debut victorioso de Rocamora con las Guerreras
España reaccionó cuando perdía por 12-8 en Austria para acabar ganando por 24-29 y ya roza la clasificación para el Europeo femenino de diciembre
La selección española femenina de balonmano inició la etapa de Joaquín Rocamora como seleccionador con una importante victoria de enorme mérito en Austria (24-29) para situarse con pie y medio en el Europeo que se disputará el próximo mes de diciembre.
Las Guerreras reaccionaron después de 25 minutos complicados (12-8) en los que Lena Ivancok, la portera del Neckarsulmer alemán, se convirtió en una muralla que detuvo hasta cinco lanzamientos a Danila So, el principal argumento defensivo español.
Con esta victoria, España lidera el grupo con seis puntos por los cuatro de las centroeuropeas y sellará su clasificación si repite esta victoria el domingo a las 19.30 horas en Algeciras en el 'estreno' de esta nueva etapa en territorio español.
De inicio, Austria llevó la iniciativa desde la defensa y la portería. Klara Schlegel estableció un preocupante +3 para las suyas (6-3, min. 13:38), mientras las Guerreras veían la portería de Ivancok como un muro infranqueable con continuas intervenciones de la arquera.
Danila So, del Gloria 2018 rumano, no encontraba el camino y la dura lateral izquierdo Ines Ivancok-Soltic (Debreceni húngaro) amplió la renta austríaca hasta los cuatro goles (10-6, min. 21:23). Con el 12-8, los goles de Alicia Fernández (siete metros) y de Lisa Oppedal en la recta final de la primera parte mostraron el camino.
Por fin Danila So recuperó su habitual solvencia con cinco goles de seis lanzamientos en 25 minutos y la talentosa Paula Arcos culminó la remontada (15-16, min. 36:43). España empezó a jugar con más rapidez, Ivancok ya no estaba tan inspirada y el partido se mantuvo en un pañuelo hasta el 44' (19.20).
Un parcial de 0-3 que culminó Anne Erauskin cambió el panorama definitivamente (19-23, min. 46:22) y ahí brillaron una Paula Arcos que debe ser clave y las hermanas Tchatpchet para dejar prácticamente sellada la victoria.
El final de partido fue muy accidentado e incluso Danila So vio la roja por tres amarillas tras una magnífica segunda parte. Victoria muy merecida por 24-29 con bastantes detalles ilusionantes. El domingo volverán a verse las caras ambos equipos.
- Una monitora herida en una pelea con 28 menores implicados en el centro de Sa Coma de Ibiza
- Hartazgo en ses Figueretes por una nueva pelea multitudinaria
- Un vecino de Ibiza atrapado en Abu Dabi ya vuela hacia Madrid y apunta contra la Embajada de España en Emiratos: 'Parecía que les daba igual
- Una pareja se baña en una cala de Ibiza en pleno invierno y su reacción se hace viral
- ¿Quieres ir a fiestas gratis en Ibiza este verano? Te contamos cómo hacerlo
- Resolver misterios en Ibiza: Sant Josep abre inscripciones para el 'Sant Josep Express', una yincana intergeneracional con premio de 1.000 euros
- La temporada de Ibiza, pendiente de la guerra en el Golfo Pérsico
- Nueva York se rinde a las iglesias de Ibiza y Formentera en plena tormenta de nieve