🔴 EN DIRECTO hoy a las 20:00 horas
Moeve Fútbol Zone 1x15: Análisis de la jornada con bloque especial de fútbol femenino
Moeve Fútbol Zone regresa este 2 de marzo con un programa que combinará el análisis habitual de la Liga EA Sports y la Liga Hypermotion con un bloque central dedicado al presente y futuro del fútbol femenino.
La emisión arrancará con la editorial de Christian Blasco y el repaso a la jornada a cargo de Xavi Espinosa, que pondrá el foco en cómo queda la clasificación tras el fin de semana, qué equipos consolidan dinámica y qué escenarios empiezan a definirse cuando la temporada entra en un tramo cada vez más exigente.
Moeve Fútbol Zone
El programa puede verse en todas las cabeceras digitales de Prensa Ibérica, y en las redes sociales oficiales de SPORT, donde los aficionados podrán participar mediante encuestas, comentarios y secciones interactivas
La Liga F, a debate
El bloque principal del programa estará protagonizado por una entrevista exclusiva con Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga F Moeve, en una conversación que irá más allá de los resultados para analizar el momento estructural del fútbol femenino.
Junto a Marta Corredera, Anna Palet y Maria Tikas, el espacio abordará la evolución de la competición, los avances en profesionalización y los retos que aún quedan por resolver. Además, se incorporarán fragmentos destacados de la entrevista realizada a Sara Monforte, entrenadora del RCD Espanyol, aportando la visión desde el banquillo.
El programa incluirá también un Trivial del fútbol femenino para aportar ritmo y memoria histórica a la tertulia.
Como es habitual, habrá espacio para la previa de la Liga Genuine Moeve desde Gijón con Blanca Sánchez y para el repaso a lo más viral del fin de semana con Joaco Soneira, adaptando la sección en clave femenina.
- Francisco Vilás, otro ibicenco atrapado en Dubái por los bombardeos de Irán: 'Nunca pensé vivir esto en primera persona
- Alarma por una manada de podencos abandonados en una cala de Ibiza: 'Ya son entre 40 y 50 perros
- Juan Heredia Mora, vecino de Ibiza, varado en Emiratos Árabes por los bombardeos a Irán: 'Se ven las explosiones en el cielo y retumba el edificio
- La fascinante historia de Franco Monti, el marchante de arte africano que se convirtió en artista en Ibiza y creó un bosque de esculturas
- Vicent Marí en el Día de Baleares: 'Ibiza no se puede permitir que sus jóvenes, familias y profesionales tengan que irse por no poder acceder a una vivienda digna
- Nunca entendí el castigo del pasillo', la frase que llevó a un profesor de Ibiza a ganar ‘La Ruleta de la Suerte’ en el penúltimo panel
- Fran Castillo desata la locura en una victoria con suspense de la UD Ibiza
- Súper oferta: una vivienda en Ibiza con cuatro dormitorios por 390.000 euros