Las nuevas reglas para reducir las pérdidas de tiempo en el fútbol que se implementarán en el Mundial

La International Football Association Board ha aprobado aprobó una serie de medidas para mejorar el ritmo de los partidos y reducir las pérdidas de tiempo. Estos cambios entrarán en vigor en el Mundial 2026 que se disputará este verano en Estados Unidos, Canadá y México. Estas son las normas aprobadas por la IFAB:

-Laterales y saques de portería: Si el árbitro considera que un saque de portería o de banda se está demorando demasiado o se está retrasando deliberadamente, iniciará una cuenta atrás visual de cinco segundos. Si la pelota no está en juego al final de la cuenta atrás, se concederá el saque de banda al rival. Y si es un saque de portería lo que se demora, habrá córner para el contrario.

-Cambios: Los jugadores sustituidos deben abandonar el campo dentro de los 10 segundos siguientes a la exhibición del tablero de sustituciones o, si no se utiliza tablero, a la señal del árbitro. Si el futbolista no sale dentro de este plazo, deberá hacerlo igualmente, aunque no se permitirá la entrada al otro jugador hasta la primera interrupción tras el minuto de juego (con reloj en marcha).

Hérnandez Hérnandez, árbitro de Primera División, recurre al VAR en el último clásico liguero. / EFE

-Lesiones: Si un jugador es atendido en el campo por una lesión, o si su lesión provoca la interrupción del juego, deberá abandonar el terreno y permanecer fuera durante un minuto una vez que se reanude el juego (con reloj en marcha).

-Nuevas implementaciones en el VAR: rojas derivadas de una segunda amarilla claramente incorrecta y error de identidad cuando el árbitro sanciona al equipo equivocado por una infracción que resulta en la visualización de una roja o amarilla al jugador equivocado. En este último ítem, las competencias podrán permitir que el VAR revise un córner claramente incorrecto, siempre que la revisión pueda completarse de inmediato y sin retrasar la reanudación