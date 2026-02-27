Celta-Lyon y Panathinaikos-Betis, en octavos de la Europa League

El sorteo de octavos de final de la Europa League celebrado este viernes deparó que el Betis se medirá contra el Panathinaikos griego dirigido por el español Rafa Benítez con el factor campo a favor, mientras que el Celta, con la ida en casa, tendrá como rival al Olympique de Lyon de Endrick, el delantero brasileño cedido por el Real Madrid.

En caso de pasar a cuartos, el Betis se enfrentaría contra el ganador del Ferencvaros húngaro y el Braga portugués y el Celta, del Genk belga y el Friburgo alemán.

Al igual que en la Champions League, la segunda competición continental definió los cruces hacia la final de Estambul con los emparejamientos que se disputarán el 12 y el 19 de marzo tras el sorteo celebrado en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza).

Por el peso de los equipos, Betis y Celta quedaron encuadrados en el camino 'fácil', aunque los gallegos no lo tendrán fácil ante el tercer clasificado de la liga francesa, que no jugó la ronda previa al ser uno de los del top ocho.

Los de Giráldez, que vienen de eliminar al PAOK de Salónica, sabían que su contendiente sería un hueso duro de roer, al ser el Lyon o el Aston Villa, tercero en la Premier, con el agravante de que el primer partido será en Balaídos.

Del duelo entre el Celta y el Olympique saldrá el rival contra el ganador del Genk-Friburgo, dos equipos que, en la teoría, no están entre los favoritos para alzarse con la copa.

En el caso del Betis, tenía la opción de emparejarse con el Nottingham Forest, pero finalmente el bombo le ligó con el Panathinaikos, un histórico del fútbol griego que es quinto en su liga y que eliminó por penaltis en la ronda previa al Viktoria Plzen checo.

El ganador de este cruce se medirá con el del Ferencvaros-Braga, con el primer encuentro en territorio húngaro y la vuelta en Portugal.

En el otro lado del cuadro, aparentemente más complicado, el que gane del Stuttgart-Oporto jugará en cuartos contra el Nottingham Forest y el Midtjylland danés, una de las revelaciones del torneo.

Los alemanes son cuartos en la Bundesliga, mientras que el Oporto lidera la competición doméstica en Portugal, con lo que será uno de los enfrentamientos de alto voltaje.

Del Lille-Aston Villa saldrá el rival contra el que supere el derbi italiano entre la Roma, cuarta en el Scudetto, y el Bolonia, octavo.

El Betis, mientras, se enfrentará al Panathinaikos griego de Rafa Benítez en los octavos, pero en este caso disputarán la vuelta en Sevilla por su mejor clasificación en la primera fase.

Si los dos equipos españoles pasan las rondas de octavos y cuartos se podrían cruzar en las semifinales, ya que van por la misma parte del cuadro.