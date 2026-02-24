Prestianni pretende denunciar a Vinicius por llamarle "enano"

Siguen saliendo novedades por el caso 'Prestianni' a la espera de que la UEFA decida si deja jugar o no al argentino. El máximo organismo del fútbol europeo decidió sancionar provisionalmente al jugador del Benfica con un encuentro mientras se termina de esclarecer el caso. Algo que molestó mucho al conjunto lisboeta e inmediatamente reclamaron la suspensión de la sanción. El asunto sigue en investigación y se espera que durante el día de hoy se termine de sentenciar. El encuentro es el miércoles y todo este tema sigue en el aire.

Ahora mismo el futbolista argentino se dispondría a denunciar a Vinicius por referirse a él como "enano" durante el encuentro, según informó el periódico británico The Times. Prestianni es uno de los jugadores más bajos del equipo portugués con 1,65 metros y quiere utilizar esas palabras del brasileño en su defensa.

Tangana por la polémica entre Vinicius y Prestianni / JOSE SENA GOULAO / EFE

Aunque el propio diario inglés afirma que la defensa no será considerada excusa para una sanción por lenguaje racista o discriminatorio al que se enfrenta Prestianni.

El caso del posible insulto racista sigue siendo más protagonista que el propio encuentro a 24 horas de la disputa de la vuelta en el Bernabéu. En estos momentos, el jugador argentino no podrá jugar el partido, pero en el Benfica siguen esperando un último y definitivo giro de guion para poder contar con uno de sus mejores futbolistas.

Prestianni sigue siendo investigado por el organismo disciplinario de la UEFA, que debería pronunciarse durante este martes definitivamente. El futbolista viajó a Madrid a pesar de estar sancionado en una muestra clara de un pulso contra la UEFA.

Tampoco estará Mourinho en el césped del Bernabéu tras ver la tarjeta roja por protestar al colegiado del encuentro. El portugués no volverá a pisar la que fue su casa durante tres años y este martes ya se 'borró' de la rueda de prensa previa. En 'El Chiringuito de Jugones' adelantaron que el técnico del Benfica se estaba planteando incluso no acudir al estadio y ver el encuentro desde el hotel. El partido no sabemos cómo será, pero todo lo que rodea al encuentro es un auténtico 'show'.