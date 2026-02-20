Punter y Laprovittola acaban con la muralla de UCAM Murcia para meter al Barça en semifinales de Copa

El Barça se llevó una batalla vibrante y preciosa ante un UCAM Murcia que nunca se rindió y que cayó en el Roig Arena con todos los honores. El equipo de Xavi Pascual se impuso por 91-85 en un partido en el que Kevin Punter (20 puntos) y Nico Laprovittola (14 tantos y nueve asistencias) brillaron y dejaron sin efecto los 17 de Devontae Cacok y los 25 de Dylan Ennis.

Tal y como se podía intuir, Pascual jugó al despiste en la previa, y Jan Vesely, Tomas Satoransky y Kevin Punter estuvieron disponibles para el partido. Ninguno fue titular, y Will Clyburn tomó la batuta del ataque azulgrana. UCAM golpeaba también con un antiguo verdugo del equipo catalán, un Devontae Cacok que castigaba en la pintura tal y como ocurrió semanas atrás en partido de Liga Endesa (9-10).

Devontae Cacok, en el partido de Copa del Rey ante el Barça / Paco Calabuig

Gran regreso de Punter

Punter ingresó a la pista del Roig Arena cuando se llevaban seis minutos y medio de encuentro, y en el primer balón que tocó, anotó un triple que encendió a la ruidosa parroquia azulgrana. Fue la antesala de un intercambio de golpes entre ambos equipos, en el que Michael Forrest tampoco se quedó atrás.

El Barça cerró el primer asalto con una ventaja mínima (20-19), y durante el primer ecuador del segundo periodo, apretó las tuercas a su defensa. La entrada en escena de Jan Vesely fue providencial para un Pascual que no encontró lo que buscaba en Youssoupha Fall y Willy Hernangómez. El checo anotaba, y Sito Alonso no dudó en pedir un par de tiempos muertos en minuto y medio para encontrar la respuesta de los suyos (33-27).

Nico Laprovittola y David DeJulius, en el Barça - UCAM Murcia de Copa / Paco Calabuig

Ennis se enfundó la capa de superhéroe

El equipo azulgrana estiraba su ventaja gracias a un triple de Myles Cale, pero entonces apareció el de casi siempre en Murcia: Dylan Ennis. El canadiense se fue cargando de confianza, y con ocho puntos seguidos puso el empate a 36 en el electrónico. Estaba desatado el '31' de Murcia, el Barça no lograba dar con la tecla para frenarlo, y su tercer triple en el cuarto puso a UCAM por delante.

En las últimas acciones de la primera mitad, intercambio de canastas y un triple a tabla de Kelan Martin que sirvió para que el cuadro murciano se marchase a vestuarios con dos tantos de ventaja. Pese a ir por detrás en el marcador, el Barça había conservado bien el balón, con únicamente tres pérdidas en los primeros 20 minutos.

Nico Laprovittola, que firmó nueve puntos en la primera parte, le hizo recuperar al Barça la iniciativa en el marcador, pero el que apareció de manera fulgurante fue 'Toko' Shengelia. El ala-pívot georgiano fue el encargado de seguir alimentando la anotación azulgrana, mientras que Ennis y DeJulius seguían liderando la batuta de los de Alonso (54-56).

Tornike Shengelia, ante Toni Nakic / Paco Calabuig

Igualdad inquebrantable

Con un encuentro tan igualado, los detalles marcan la diferencia, y Will Clyburn se puso en un 0/4 en tiros libres. Puntos que quizás el Barça podía echar de menos más adelante, y que permitieron a UCAM marcharse seis puntos por encima en el electrónico (56-62). Al último cuarto se entró con un 50-52 favorable a los murcianos, pese a dos acciones de Willy y 'KP' que acercaron al Barça.

La conexión entre el pívot madrileño y Joel Parra le daba sus frutos al cuadro catalán, y con un potente mate, el alero igualaba el encuentro a 66. Quedaban algo más de seis minutos y medio para el bocinazo final. El Barça iba embalado, y Punter elevó el parcial azulgrana hasta el 10-0. El escolta neoyorquino entró en ebullición, y tras un triple y otra posterior canasta, el equipo catalán cogió una renta solvente (77-71), obligando a Alonso a detener el partido, ya que el parcial era de 17-5 para los de Pascual.

Joel Parra celebra una canasta ante UCAM Murcia / Paco Calabuig

La sensación de que a UCAM Murcia se le estaba acabando la batería era más que evidente con un Barça que lograba anotar en cada ataque. La defensa de los de Sito estaba bajo mínimos, y la octava asistencia del partido de 'Lapro', esta vez para Clyburn, colocó al Barça nueve puntos por delante en el marcador (84-75). La reacción murciana era obligada para que no se tuvieran que despedir de la Copa.

Pero no llegó. El Barça fue durmiendo el partido, la renta se mantuvo, y el paso de los azulgranas a 'semis' se consumó finalmente por 91-85. Este sábado (21h CET), batalla ante Kosner Baskonia por un puesto en la gran final.