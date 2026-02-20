Cardona y Alonso dan alas al sueño olímpico del esquí de montaña español: "Esperamos la revancha de los franceses, pero estamos preparados"

Dos nuevas preseas, una de oro y una de bronce, se sumaron este jueves al escaso medallero español de los Juegos de invierno en el debut del esquí de montaña en la cita olímpica de Milán-Cortina 2026. La aguerrida actuación de Ana Alonso en el esprint femenino y el triunfo absoluto de Oriol Cardona en el masculino han abierto una ventana de esperanza para la delegación española, que cerrará su paso por estos Juegos este sábado (13.30 horas, Teledeporte) en los relevos mixtos de esquí de montaña.

El catalán y la granadina, alimentados por sus medallas individuales, afrontan el relevo después de una jornada ya histórica para España en Bormio, en una categoría en la que ambos tienen una holgada experiencia y de la que actualmente son subcampeones del mundo, habiendo sido campeones de la general de la Copa del Mundo el año pasado. Maria Costa y Ot Ferrer, que este jueves firmó un quinto puesto en la categoría masculina, participarán también en la misma disciplina.

Francia buscará la revancha

En el relevo mixto, el nivel es altísimo porque concentra a países con tradición y estructuras fuertes. Francia y Suiza aparecen en el radar por los nombres que ya han marcado el esprint de estos Juegos (con Emily Harrop en la plata femenina y Thibault Anselmet en el bronce masculino, entre otros), lo que anticipa una carrera de “fotofinish” y ataques constantes.

"Esperamos la revancha de los franceses, pero estamos preparados", advirtió Cardona en la rueda de prensa posterior a su triunfo este jueves en Bormio. La fuerte competencia establecida entre ambos países augura una encarnizada lucha por llegar a lo más alto, y más después de que los deportistas galos obtuvieran peores clasificaciones de lo que ellos habían esperado. Por su parte, la pareja suiza estará formada por Marianne Fatton, oro olímpico en esprint, y Jon Kistler, que se quedó fuera del podio a pesar de su dominio inicial.

La gran pregunta de este sábado en Bormio será si la pareja española será capaz de transformar el impulso del esprint en una carrera completa, donde importa tanto el ritmo como la limpieza en las transiciones. En un formato de relevos cortos, cualquier error de material o un cambio lento castiga el doble al convertirse en una pérdida de tiempo que provoca una peor posición para afrontar el siguiente ascenso. "En la Copa el Mundo de Boí Taüll, poco antes de los Juegos, me robaron la cartera por las transiciones y desde entonces me he centrado mucho en ello. Sabía que era allí dónde podía perder la carrera", explicó Cardona en referencia a su segundo puesto en la competición el pasado 31 de enero en la que el francés Thibault Anselmet se llevó la victoria tras un ataque decisivo en el tramo final a Cardona por una mala transición.

Todos a una

El relevo mixto olímpico tiene un formato muy distinto al del esprint. En este caso, se disputa con equipos formados por un hombre y una mujer que se suceden en un orden fijo de relevos que siempre empieza con la atleta femenina. Cada 'tanda' (se completan dos en total) incluye dos bucles, y en cada bucle hay un ascenso y un descenso, lo que obliga a gestionar pieles, transiciones y ritmo con precisión milimétrica. El cambio se valida cuando el esquiador que llega toca con la mano cualquier parte del cuerpo del compañero que sale (incluida la mochila, no los bastones) dentro de la zona de relevo.

En un trazado tan corto e intenso, el factor táctico es clave: no solo cuenta subir fuerte, sino también 'transicionar' rápido y bajar con agresividad sin cometer errores. Además, el reglamento prevé que los equipos doblados puedan ser detenidos por oficiales, lo que añade otra capa de gestión de carrera si el ritmo en cabeza es muy alto. Por otro lado, la salida de esta categoría es sustancialmente distinta a la de las categorías esprint. En lugar de definirse grupos y series para el inicio, en los relevos mixtos salen todos los participantes a la vez, pudiéndose dar situaciones complicadas, embudos y sorpresas.

Más allá del momento emocional, la combinación es muy competitiva por el perfil de ambos deportistas: Cardona aporta velocidad pura para sostener o abrir huecos en los parciales masculinos, mientras que Alonso llega en dinámica de confianza tras su medalla y con capacidad para minimizar pérdidas en una disciplina donde cada segundo en la zona de cambio vale como un adelantamiento en pista.