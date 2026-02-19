Oriol Cardona se encumbra en los Juegos con el primer oro español en el estreno olímpico del esquí de montaña

Un frente borrascoso oscurecía el cielo del Bormio (Italia) este jueves por la mañana, pero ni la nieve ni el frío podían deslucir el debut más esperado de estos Juegos Olímpicos de Milán-Cortina. Habían pasado 54 años desde que Paquito Fernández Ochoa regalara a España su único y preciado oro olímpico en una disciplina invernal y por fin, se podía volver a soñar gracias al esquí de montaña.

Oriol Cardona (Banyoles, 1994), doble campeón del mundo y campeón europeo de esta disciplina, lo reconocía días atrás en una entrevista a este diario: "Lo he apostado todo por estar aquí". Quizás si le hubieran preguntado de niño como imaginaba su debut olímpico, hubiera descrito exactamente los hechos del modo que han ocurrido y hubiera fantaseado con un triunfo arrollador sobre la nevada cumbre del Stelvio.

Se coronó campeón olímpico Cardona (2:34.0), seguido de Filippov que fue la plata y Anselmet que cerró el podio.

Dominio absoluto

La nieve húmeda y el viento racheado que azotaban la ladera complicaron algo las cosas, pero empezó el catalán en la primera serie de los cuartos de final y le bastaron 2:37.9 minutos para completar el recorrido con el mejor tiempo, seguido de cerca por su compañero de equipo Ot Ferrer (+3.4). Dominó prácticamente de principio a fin su primera aparición. Completó delante el primer ascenso con esquís en la zona de los rombos perseguido por el francés Pablo Giner. Algo más difícil lo tuvo en la siguiente serie el francés Thibault Anselmet, número 1 del mundo y el otro gran favorito de la cita, que terminó segundo tras el suizo Arno Lietha al tener varios problemas durante el ascenso e incluso perder un bastón.

Más tarde, empezó nuevamente el español en la primera serie de semifinales, aunque se enfrentó en esta ocasión a Anselmet y el suizo Jon Kistler. Salió el catalán por la calle central izquierda, a priori la mejor ubicada, pero quedó encapsulado en la salida. Mantuvo la calma y fue recuperando posiciones en los rombos alcanzando a Kistler. Entre los dos, manejaron la carrera prácticamente emparejados seguidos de cerca por Anselmet, y tras un susto al no encajar la fijación a la primera, ya desde el segundo lugar, Oriol Cardona aseguró su puesto en la final terminando segundo con un tiempo de 2:36.1 minutos, a 1.17 segundos de Kistler.

En la segunda serie, en la que se jugaba también su puesto en la final Ot Ferrer, fueron Lietha (2:33.79) y el atleta neutral Nikita Filippov quienes consiguieron su pase directo y el catalán se metió en las finales como 'lucky looser'. Los dos españoles se vieron de nuevo en las finales olímpicas.

Salió algo retrasado en esta ocasión Oriol Cardona y se formó una línea de cuatro, en la lucha para entrar a los rombos, los dos españoles perseguían ya a los suizos. Oriol Cardona adelantó a los suizos en un brutal esprint antes de la primera transición. Y entre tropiezos, consiguió llegar con casi tres segundos de ventaja a la siguiente transición.

Los relevos, una nueva oportunidad

Compitió este jueves en sprint y el sábado lo hará de nuevo en relevo mixto (junto a Ana Alonso) tras firmar un ciclo de resultados que lo sitúan en la primera línea internacional: campeón del mundo de sprint en Morgins 2025, plata mundial en relevo mixto —resultado que además dio a España el billete olímpico— y un inicio de temporada con victoria en la Copa del Mundo de Courchevel que le reforzó la confianza.

Este sábado volverá la emoción a la cumbre del Stelvio con las parejas españolas formadas por Oriol Cardona y Ana Alonso, y Maria Costa y Ot Ferrer. Los veteranos, favoritos también a priori, competirán por revalidar el subcampeonato del mundo que consiguieron en 2025 cuando la dupla también fue campeona de la general de la Copa del Mundo.