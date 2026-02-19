Juegos Olímpicos Milán-Cortina 2026
Ana Alonso consigue el primer bronce olímpico de la historia para España en esquí de montaña
La granadina, que fue brutalmente atropellada en septiembre mientras entrenaba, consiguió subirse al podio tras una final durísima
En septiembre sufrió un brutal atropello mientras entrenaba, pero Ana Alonso (Granada, 1994) no estaba dispuesta a quedarse fuera. Tras recuperarse en tiempo récord de las múltiples lesiones que sufrió al ser arrollada, la granadina, pareja de Oriol Cardona en los relevos mixtos, consiguió firmar un espectacular bronce en el debut olímpico del esquí de montaña en los Juegos Olímpicos de Milán Cortina 2026.
La suiza Marianne Fatton se coronó campeona olímpica, la francesa Emily Harrop consiguió la plata y Ana Alonso consiguió una luchadísima medalla de bronce en el sprint.
Semifinal con dos españolas
La granadina logró el pase a la final de la prueba tras terminar segunda en la misma semifinal en la que quedó fuera la catalana Maria Costa. La granadina Alonso y la catalana Costa, encuadradas en la primera de las dos rondas semifinales, concluyeron -bajo una fuerte nevada- tercera y sexta, respectivamente, en una serie en la que la francesa Emily Harrop fue la primera en cruzar la meta, por delante de la suiza Marianne Fatton, otra favorita.
Costa quedó eliminada en ese instante, pero como a la final de la primera prueba olímpica de esquí de montaña de toda la historia pasaron las dos mejores de cada serie, más los dos mejores tiempos restantes ('lucky loosers'), Alonso (3:09.19) hubo de esperar a que se resolviera la segunda serie; tras la cual se confirmó su pase a la final.
Suscríbete para seguir leyendo
- La frialdad del hombre que agredió a su expareja en Ibiza : 'Paró a fumarse un cigarro y luego continuó
- Llega una nueva borrasca a Ibiza: La Aemet activa la alerta por fuertes vientos para este jueves
- Último parte médico de la víctima de violencia machista en Ibiza: dos operaciones, fracturas faciales y doble neumotórax
- Un arma punzante y otra contundente: así fue la salvaje agresión en Ibiza que vuelve a sembrar dudas sobre las pulseras antimaltrato
- Marga Roig, vecina de Ibiza sobre el Carnaval: 'Se ha perdido la esencia del carnaval ibicenco
- Mira aquí las imágenes del Carnaval de Santa Eulària
- La Ley de Propiedad Horizontal cambia las reglas y dice adiós a esta costumbre en Ibiza
- La rúa de Carnaval de Sant Antoni ya tiene ganadores