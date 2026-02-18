FÚTBOL
La final de la Copa del Rey se jugará el sábado 18 de abril en La Cartuja de Sevilla
El partido que decidirá la competición con más historia del fútbol español comenzará a las 21:00 de la noche
A falta de dilucidar durante las próximas semanas los dos contendientes que obtendrán su billete para disputar la final de la Copa del Rey, la Federación Española de fútbol ha hecho público que el partido se jugará el sábado 18 de abril a partir de las 21:00, hora peninsular, en La Cartuja de Sevilla.
La primera final se disputó en abril de 1903, por entonces Campeonato de España-Copa de SM el Rey. Y ahora, 123 años después, vuelve a jugarse en abril, un mes reservado para la disputa del encuentro que decide el título de campeón. Pero casualmente será la primera en su centenaria historia que se decida un 18 de abril. La capital hispalense vuelve a ser el epicentro de la Copa, albergando esta final que será la octava consecutiva en suelo sevillano.
El problema de fechas venía por la coincidencia con la Feria de Abril, que exige que las fuerzas de seguridad de la ciudad estén volcadas en este evento, y en lo referente al estadio, en el calendario del Betis en la Europa League, competición que se disputa los jueves.
Suscríbete para seguir leyendo
- La frialdad del hombre que agredió a su expareja en Ibiza : "Paró a fumarse un cigarro y luego continuó"
- ¿Quieres conocer el Parador de Ibiza? Estas son las fechas para visitarlo gratis
- La mujer agredida por su expareja, aún en la UCI de una clínica de Ibiza
- La pulsera antimaltrato 'no sonó': la denuncia de familiares de la mujer agredida por su expareja en Ibiza
- Las zonas más picantes para un revolcón en Sant Antoni: 'Lugar oculto detrás de un muro de piedras en el puerto. Con iluminación del faro muy romántica y sexy
- La rúa de Carnaval de Sant Antoni ya tiene ganadores
- Un viaje a Ibiza de 35 minutos: la absurda reprogramación de Ryanair que ha arrasado en redes
- Llega una nueva borrasca a Ibiza: La Aemet activa la alerta por fuertes vientos para este jueves