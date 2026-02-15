Milán - Cortina 2026
Hallan una granada de mano de la Segunda Guerra Mundial en un aparcamiento de los Juegos Olímpicos de Invierno
En ningún momento hubo peligro para la seguridad pública, según la policía
EP
La policía italiana ha desactivado este domingo una granada de mano de la Segunda Guerra Mundial descubierta en un aparcamiento cerca de la pista de saltos de esquí de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo en Predazzo (Italia).
Los expertos desactivaron la granada de mano y en ningún momento hubo peligro para la seguridad pública, según la policía. La zona se utiliza normalmente para almacenar madera. El aparcamiento de los Juegos Olímpicos, situado entre las localidades de Preddazo y Moena, puede ser utilizado tanto por autobuses como por coches. La competición de salto de esquí tuvo lugar en Predazzo el sábado por la noche.
Los Juegos Olímpicos de Invierno continuarán hasta el 22 de febrero, con Milán y Cortina d'Ampezzo como ciudades anfitrionas oficiales. Se han alquilado propiedades para proporcionar aparcamiento a los numerosos visitantes de fuera de la zona, especialmente en sedes más pequeñas como Predazzo y Antholz.
