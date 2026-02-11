Vladislav Heraskevych desafía al COI: competirá con un casco prohibido homenaje a las víctimas ucranianas

La polémica está servida en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina. El conflicto entre Rusia y Ucrania se ha hecho presente en la cita olímpica de la mano de Vladyslav Heraskevych, que está dispuesto a desafiar al COI para rendir su particular homenaje.

El piloto ucraniano de skeleton tenía previsto lucir un casco especial con el rostro serigrafiado de deportistas ucranianos que han perdido la vida durante la invasión rusa. El pasado lunes, durante las tandas de entrenamiento de la prueba, Heraskevych lució el polémico casco y llamó la atención del Comité Olímpico Internacional.

"Hoy les voy a hablar del casco con el que competiré en los Juegos Olímpicos dentro de unos días. En el casco están representados los atletas que murieron durante la guerra, o para ser más precisos, solo una pequeña fracción de ellos. Es injusto, y estas personas no deberían habernos dejado tan jóvenes. Con esto quiero rendir homenaje a estas personas y a sus familias. El mundo necesita saber el verdadero precio de la libertad ucraniana", explicó el deportista en su cuenta en redes sociales.

La normativa olímpica no permite el uso de ningún tipo de simbología política durante la celebración de unos Juegos, por lo que Heraskevych no podría competir con el casco en cuestión. A cambio, el COI le ha ofrecido participar portando un brazalete negro como recuerdo a las víctimas, una alternativa que no ha gustado en la delegación ucraniana.

Firmes en su intención

"Hoy, el Comité Olímpico Nacional de Ucrania y la selección nacional de Ucrania apoyan a Vladislav y su acción. Creemos que realmente debería actuar en ese casco. En esto, somos uno, solidarios e indestructibles", aseguró la directora ejecutiva del Comité Olímpico de Ucrania, Lyudmila Panchenko.

El propio deportista, que entrará en competición este miércoles a partir de las 12.30 horas, expresó también su intención de seguir adelante con el plan y salir a la pista con el casco. "Creo que las cintas negras no son suficientes para honrar a todos los atletas ucranianos que han sido asesinados por Rusia. El "casco de la memoria" no viola ninguna regla y, en mi opinión, no contradice las disposiciones de la Carta Olímpica. Esto no es un evento político, es honrar a los atletas caídos, y tenemos el derecho de hablar de ello. Monté este casco anteayer, ayer, hoy y seguiré montándolo - en el entrenamiento y en las próximas competiciones", afirmó en una rueda de prensa organizada por su Comité para aclarar la situación.

En la misma, Heraskevych afirma que no ha recibido ninguna comunicación de una posible sanción por parte del COI si finalmente compite con esa prenda que ha desatado la polémica.