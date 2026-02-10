El presidente del Comité Olímpico de Los Ángeles, Cassey Wasserman, en la picota por un antiguo romance con Ghislaine Maxwell, la cómplice de Jeffrey Epstein

La tierra tiembla bajo los pies de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, que se celebrarán en verano de 2028. Los archivos difundidos sobre Jeffrey Epstein han causado multitud de terremotos en todo el planeta y también en la organización de la cita olímpica. Casey Wasserman, presidente del Comité Organizador, aparece con profusión de detalles en un intercambio de correos electrónicos con Ghislaine Maxwell, la que fuera pareja sentimental y cómplice de Epstein en su red de pederastia.

Ambos, por lo que se lee, mantuvieron un tórrido romance hace más de 20 años. Y como ahora mismo no hay nombre más radioactivo que el del financiero amigo de los poderosos, Wasserman se encuentra contra las cuerdas. Las peticiones de dimisión abundan en su ciudad en los últimos días. Él, de momento, resiste.

Casey Wasserman, presidente del Comité Olímpico de Los Ángeles, en Milán. / Luca Bruno / AP

En los emails intercambiados en marzo y abril de 2003 y revelados la pasada semana, Maxwell describe un "traje de vuelo ajustado de cuero" que llevó recientemente y dice que pensaba en Wasserman en momentos inapropiados. Él le respondió: "Pienso en ti todo el tiempo... Entonces, ¿qué tengo que hacer para verte con un traje ajustado de cuero?".

Ella se ofrece a darle un masaje que puede "volver loco a un hombre" y la pareja habla de lo mucho que se echan de menos, según los documentos colgados en la web del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Maxwell fue condenada a 20 años de prisión en 2021 por cinco delitos relacionados con el tráfico sexual y el abuso de menores en colaboración con Epstein.

Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell / Agencias

En otro documento se expone que Wasserman y su esposa de entonces, Laura Ziffren, volaron en el avión privado de Epstein en septiembre de 2002 junto a él, la propia Maxwell, el expresidente Bill Clinton, el actor Kevin Spacey y varias otras personas como parte de un viaje de 10 días para explorar los problemas del sida en África a través de la Fundación Clinton. Pero sobre todo hay abundancia de correos en que explicitan sus deseos de reencontrarse de forma íntima.

Esta relación ha provocado la aparición de un buen número de peticiones para que Wasserman se aparte de un cargo con significado representativo de Los Ángeles. Lo ha reclamado una senadora estatal de California, varios concejales de la capital de Hollywood y varios articulistas de prensa. “LA28 ha elogiado la posibilidad de que participen más mujeres que nunca en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. ¿Qué significa eso cuando la organización está dirigida por un amigo íntimo de un traficante de personas condenado? Ahora es el momento de que LA28 demuestre cuánto valora realmente a las mujeres”, alzó la voz una de estas representantes locales.

Casey Wasserman, en 2025. / Damian Dovarganes / AP

Él, que se encuentra en Italia en los Juegos de Invierno, se ha defendido a través de un comunicado de su agencia de representación. "Lamento profundamente mi correspondencia con Ghislaine Maxwell, que tuvo lugar hace más de dos décadas, mucho antes de que sus horribles crímenes salieran a la luz", ha declarado. También ha enfatizado que "nunca tuve una relación personal ni comercial con Jeffrey Epstein". Y reconoció el viaje en el avión del pederasta como parte de una delegación de la Fundación Clinton.

Wasserman, de 51 años, entró en el universo olímpico en 2017 después de ser elegido por el exalcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, para ayudar a conseguir la organización de los Juegos. Con la nominación se convirtió en la voz y el rostro de la organización. Pese a ser un donante demócrata se ha reunido en varias ocasiones con Donald Trump para asegurarse su apoyo. Le regaló tres medallas olímpicas de 1984, la última vez que Los Ángeles organizó los Juegos. Ambos han hecho buenas migas.

Poderosa agencia

Wasserman no viene de la nada. Fundó una agencia de entretenimiento en 2002 con clientes en la industria de la música, del deporte y del espacio mediático en general. Una agencia potente, con muchos primeros espadas como clientes, en particular en la música: Coldplay, Kendrick Lamar, Travis Scott, Ed Sheeran, Sza… Ya no Chappel Roan, que acaba de anunciar que salta de ese barco. Al parecer le seguirán más. Billy Eilish lo hizo al parecer hace un par de años después de que el Daily Mail delatara una vida llena de 'affaires' y conductas inapropiadas del magnate.

Wasserman y Trump, en 2025. / BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

En deportes es considerada la segunda agencia más valiosa del mundo en 2025, según Forbes. Figuran en su cartera varios profesionales de la NBA, la NFL, el béisbol, el golf y también el fútbol, a muchos de los cuales lleva su carrera mediática. Entre ellos, Ronald Koeman, Henrik Larsson, Jamie Carragher, Steve Gerrard o Andriy Shevchenko.

Hace poco más de un mes la multinacional estadounidense, siempre atenta al mercado, adquirió Unik, de la agente Carlota Planas, pionera en la representación de futbolistas femeninas como Mariona Caldentey, Claudia Pina y Cata Coll.