Borrasca Marta
Suspendido el Sevilla-Girona de este sábado por el temporal de lluvias
El club andaluz, la subdelegación del Gobierno, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla pidieron a LaLiga que no se disputara el partido por la alerta naranja que hay en la ciudad.
La patronal accedió a la suspensión tres horas antes del horario previsto para el comienzo del choque.
Tatiana Pérez / Álex Mérida
La borrasca Marta llegó este sábado a Andalucía con precipitaciones fuertes y persistentes y un aviso naranja en Sevilla. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos en las ocho provincias: naranja en Almería, Cádiz, Granada, Huelva y Sevilla, y amarillo en Córdoba, Jaén y Málaga. Ante esta situación, el Sevilla FC comunicó a LaLiga que su postura es que «prefieren no jugar» a causa del temporal y, finalmente, la patronal de clubs ha accedido a suspenderlo tres horas antes del inicio del encuentro, previsto para las 18.30 horas de este sábado.
El club de Nervión argumenta que prefiere aplazar el enfrentamiento porque no quiere que los aficionados que vienen de fuera de la capital tengan que recorrer 30, 40 o 50 kilómetros en «estas condiciones adversas».
Reticencias de LaLiga
El Sevilla trasladó a las autoridades y a LaLiga su posición, pero al mismo tiempo dejó claro que la potestad recaía en LaLiga, que es quien debe decidir si se disputa o no el Sevilla FC-Girona FC. No se jugará este sábado y, de momento, no hay nueva fecha para su celebración.
El organismo presidido por Javier Tebas se mostró en todo momento contrario a suspender el partido y el Sevilla recurrió a la Subdelegación del Gobierno, que también solicitó su suspensión, al igual que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla. LaLiga no tuvo más remedio que acceder a la suspensión del encuentro.
La Subdelegación del Gobierno de Madrid ya suspendió por alerta roja un partido hace dos temporadas, el 3 de septiembre de 2023, en la jornada 4, entre el Atlético de Madrid y el Sevilla FC. El Girona, en cambio, no se había encontrado nunca en esta situación en la LFP.
Suscríbete para seguir leyendo
- Primeras multas en un radar de Ibiza que no sabías: 'Es complicado controlar la velocidad en la bajada
- Un final feliz para el perro Rex en Ibiza: 'Adoptar es meter luz en tu casa', afirma su nuevo dueño
- El ejército de tierra vigilará Ibiza ante posibles amenazas durante cinco días
- Desarticulada en Ibiza una organización de narcos a gran escala: más de 26 detenidos e intervenidos 1.558 kilos de coca y casi once toneladas de hachís
- Un escolta privado de Ibiza revela lo que ocurre al proteger a un billonario: 'Nadie podía hablar su idioma y todos debíamos medir lo mismo que él
- Los conductores de Ibiza lo estaban esperando: salida directa al primer cinturón desde esta calle
- El tiempo el fin de semana en Ibiza y Formentera: avisos por mala mar y lluvias
- Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera