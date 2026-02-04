Bádminton
Carolina Marín se opera otra vez: esta vez del menisco de la rodilla derecha
La campeona olímpica en Río 2016, que no ha vuelto a competir desde que se retirara en los JJOO de París en 2024, vuelve a pasar por el quirófano
Efe
La jugadora onubense de bádminton Carolina Marínse sometió este miércoles a una operación de menisco en su rodilla derecha, ante las molestias que le impedían realizar su trabajo con normalidad desde hace meses, y se estima que su periodo de recuperación se prolongue durante unas seis semanas.
El equipo de comunicación de la campeona olímpica en Río 2016 anunció que la intervención, llevada a cabo por el doctor Manuel Leyes, ha transcurrido sin problemas y que se le ha realizado una meniscectomía parcial del menisco interno y del menisco externo de la rodilla derecha.
Plazos de recuperación
"Tras varias pruebas realizadas, se ha tomado la decisión de intervenir, pues los plazos de recuperación le permiten mantener sus objetivos deportivos", explicó.
La jugadora onubense (15 de junio de 1993), siete veces campeona de Europa, tres del mundo y premio Princesa de Asturias de los Deportes 2024, sufrió la tercera lesión grave de rodilla de su carrera el 4 de agosto de 2024, en la semifinal de los Juegos Olímpicos de París, cuando estaba a punto de clasificarse para la final al dominar a la china Bing Jiao He en el segundo set.
Ocho meses después de su grave lesión, en abril de 2025, reanudó los entrenamientos con raqueta y, entre sus objetivos, está la participación en el Campeonato de Europa que se celebrará entre 6 y el 12 de abril próximo en Huelva.
- Así es la 'anti-Ibiza' que arrasa en Europa: vuelos por 21 euros, discotecas abiertas 24 horas y copas a precio de supermercado
- Relevo en el Mercat Nou de Ibiza: 'Echaré de menos estar cada día con los clientes
- Más de 300 propietarios de alquileres turísticos en Ibiza, afectados por el registro único que cuestiona la Comisión Europea
- Llega la borrasca 'Leonardo' a Ibiza: ¿qué tiempo hará este fin de semana en el arroz de matanzas de Sant Antoni?
- La Justicia confirma la violación de una mujer en Ibiza, pero absuelve a los acusados por falta de pruebas
- Propietaria de Ibiza afectada por el registro de alquileres de corta duración: "Estoy arriesgando la temporada de este año"
- El abogado de la interventora del Consell de Ibiza, sobre el presidente en el caso 'La Vida Islados': 'Le han destrozado la vida
- Se buscan socorristas para trabajar en Ibiza