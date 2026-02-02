La NFL anuncia que volverá al Bernabéu este año como parte de un acuerdo "multianual" con Madrid

La NFL ha anunciado su acuerdo con las instituciones madrileñas para volver a celebrar este 2026 un partido de su temporada regular en el Santiago Bernabéu. El regreso de la liga de fútbol americano se produce fruto de un "pacto multianual" que no ha sido detallado, pero que confirma que este año no será el último en que se celebre el evento en Madrid.

Tras el éxito del Washington Commanders-Miami Dolphins celebrado en noviembre en el estadio del Real Madrid, la NFL ha doblado su apuesta por España como mercado internacional de expansión, eligiendo de nuevo el Bernabéu para su segunda incursión en el país. Todavía se desconoce cuál será el partido que se juegue en España en 2026, pero lo natural es que sea uno de los Chicago Bears o los Kansas City Chiefs, las otras dos franquicias que poseen derechos de marketing en España.

"El NFL Madrid Game 2025 en el Bernabéu fue un momento clave para este deporte en España y estamos encantados de confirmar que volveremos a disputar un partido de temporada regular en 2026 dentro de un pacto multianual con el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y el Real Madrid", ha valorado Rafa de los Santos, director de la NFL en España, en declaraciones difundidas por la propia liga estadounidense.

En 2027, más

Aunque no se ha anunciado oficialmente, la previsión es que el Bernabéu acoja partidos de la NFL también el próximo año, en 2027. "Este compromiso multianual de partidos en Madrid subraya nuestra apuesta por este mercado y nos permite seguir conectando con los aficionados durante todo el año e invertir a largo plazo en iniciativas como NFL Flag y la participación de jóvenes de todo el país", ha profundizado el director de NFL España.

Por su parte, Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid ha valorado que para el club blanco "es un honor y un privilegio que el estadio Santiago Bernabéu vuelva a acoger de nuevo el espectáculo de la NFL. Vivimos un acontecimiento histórico hace unos meses y este nuevo acuerdo va a permitir que la alianza entre nuestro club, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de la ciudad y la NFL siga fortaleciendo la imagen de nuestra capital y la marca España ante el mundo".