Tenis
Final femenina del Open de Australia: Sabalenka - Rybakina, en directo
EFE
La final femenina del Open de Australia 2026 enfrenta a dos de las jugadoras más poderosas y consistentes del circuito: Aryna Sabalenka y Elena Rybakina, un duelo que reedita una de las rivalidades históricas del tenis femenino, marcada por partidos intensos de alta velocidad y márgenes mínimos.
Sabalenka llega como número uno del mundo y como gran referencia en pista dura. La bielorrusa disputa su cuarta final consecutiva en Melbourne, un logro reservado a figuras históricas del tenis, mientras que su juego se basa en una potencia descomunal desde el fondo de la pista, una devolución agresiva y una mentalidad cada vez más sólida en los momentos decisivos.
El historial entre ambas jugadoras refleja una rivalidad pareja y en constante evolución. Sabalenka lidera los enfrentamientos directos por un estrecho margen, con ocho victorias frente a seis de Rybakina. Sin embargo, la kazaja ha logrado imponerse en varios de los duelos más recientes, especialmente en superficies rápidas.
El antecedente más recordado entre ambas es la final del Open de Australia 2023. En aquel partido, Rybakina se llevó el primer set, pero Sabalenka reaccionó con fuerza y terminó remontando para ganar en tres mangas. Ese encuentro marcó el inicio de una rivalidad de alto perfil en las grandes citas del calendario. Desde entonces, se han enfrentado en torneos WTA 1000 y en eventos de máxima categoría, con partidos muy disputados que suelen definirse por pequeños detalles. La tendencia reciente sugiere que cada cruce entre ellas es una batalla abierta, sin una dominadora clara.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido sellador o recambios dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los coches de Ibiza
- Plenos de Ibiza: Podemos quiere prohibir que se juegue a fútbol en los colegios de Sant Antoni
- Multazo al conductor de una furgoneta de obras que aparcó en una plaza de discapacitados y tiró basura voluminosa fuera de los contenedores y de horario
- La Aemet activa la alerta naranja por rachas de hasta 90km/h en Ibiza y Formentera
- Carmen Ferrer amenaza a la concejala de Vox en Santa Eulària: 'A la tercera, te echaré del pleno
- Sofía García, eivissenca a Vic: «M’han dit comentaris com ‘heu de sortir molt de festa’»
- Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera
- Multa con 200 euros por llevar la baliza V-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches de Ibiza