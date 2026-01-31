Alcaraz, Djokovic y una final para la historia en el Open de Australia

El Open de Australia nos regaló unas semifinales que recordaremos durante mucho tiempo... y no da la sensación de que la final se vaya a quedar atrás. Carlos Alcaraz y Novak Djokovic serán los protagonistas (09:30 horas en España). Para muchos, el tenis ya ha ganado, independientemente del ganador. Ambos lucharán por hacer historia (más todavía) en el deporte mundial, a una sola victoria de batir récords insuperables.

El camino hasta la final de ambos jugadores ya es memorable. Será recordado durante años. Primero, el de Carlos Alcaraz, que tuvo que vencer a Alexander Zverev y a su propio cuerpo, acalambrado y nauseabundo. El tercer partido más largo de la historia del Open de Australia (5 horas y 27 minutos). Un 'passing' que ya está patentado por el español le permitirá luchar por el título en Melbourne.

Incluso más emotiva fue la victoria de Novak Djokovic. Pocos le daban incluso la oportunidad de ganar un set a Sinner. Llevaba más de dos años sin conseguirlo y se plantaba en las semifinales tras dar una mala imagen contra Lorenzo Musetti. Pero, nunca, nunca hay que dar por vencido al mejor tenista de la historia. Lo ha demostrado en tantas ocasiones que es un ciclo repetitivo.

Alcaraz y Djokovic, tras las semifinales del Open de Australia 2025 / EFE

El balcánico firmó un partido perfecto, teniendo en cuenta que en mayo cumple los 39. Contra un Sinner descolocado, superado por la táctica de un jugador de otra generación, pero que entiende el tenis mejor que nadie. Por encima del 80% en los primeros servicios y exhibiendo una derecha digna de museo. Las lágrimas de Carlos Herrera dimensionaban la hazaña de Nole.

Tanto Alcaraz como Djokovic pueden conseguir algo histórico, además del propio trofeo. El español puede convertirse en el tenista más joven de la historia en ganar los cuatro Grand Slams, mientras que el serbio sería el primero en alcanzar los 25 'grandes'. Hazañas a las que solo aspiran las leyendas. Dos tenistas que quieren dejar la huella de su generación en los libros.

Djokovic felicitó a Alcaraz tras ganar a Zverev / X

"Cada vez que jugamos una final de Grand Slam hay mucho en juego. No es diferente a cualquier otro gran partido en mi carrera. Mi preparación será la adecuada. Le gané el año pasado aquí, también en un partido muy duro. Veremos lo frescos que llegamos. Él también tuvo un partido exigente. Me lleva 15 o 16 años de diferencia; biológicamente, creo que le será más fácil recuperarse. No puedo quejarme de nada", aseguró Djokovic.

El precedente de 2025 en Australia

"Me voy a levantar tieso, eso es evidente. No lo puedo esconder. Pero haremos todo lo que esté en nuestra mano. El cuerpo recuerda, sí, y nosotros también sacamos cosas positivas: cómo llegar al partido, qué tengo que hacer, cómo gestionar los nervios… porque esta vez los ha habido. Vamos a intentar jugar más suelto, más fluido, más a mi estilo", reconocía Alcaraz.

Alcaraz y Djokovic ya se vieron las caras en el Open de Australia de la pasada edición y el serbio salió victorioso, en una exhibición táctica similar a la de las semifinales. Ahora, con un año más de trayectoria y experiencia, ambos se cruzan en el camino. Cada uno con su sueño. Cinco victorias para Nole y cuatro para Charly hasta el momento. El décimo partido entre dos tenistas de diez dictará sentencia.