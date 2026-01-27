Vingegaard se cae en Málaga cuando llevaba un cicloturista a rueda

La imagen se contempló en la carretera andorrana que conduce desde la capital hasta la cima de Envalira. Poco antes de llegar a Soldeu un cicloturista ataca a dos corredores profesionales del Red Bull -entonces simplemente Bora- que ni se inmutan por el demarraje del ciclista aficionado. A los pocos metros, en una cuesta pronunciada, el cicloturista se hunde sin remedio y los dos ciclistas que se ganan el sueldo a base de dar a los pedales -uno de ellos había subido al podio de una gran ronda por etapas- lo superan sin inmutarse. Ni un reproche. Ni una burla. Como si el intento de entrar en la gloria ciclista hubiese pasado desapercibido.

Viene a cuenta contar esta anécdota porque el lunes, en una carretera de montaña de la provincia de Málaga, Jonas Vingegaard -dos Tours, una Vuelta y una candidatura a la victoria en el Giro de este año lo contemplan- se fue al suelo en un descenso. ¿Qué ocurrió realmente? Lo cierto es que el corredor danés se dio un buen trompazo, aunque, por fortuna, no se rompió ningún hueso. El Visma, su equipo, en un comunicado, pidió cautela a los cicloturistas y les pidió respetar la seguridad de los ciclistas profesionales.

Vingegaard pasa temporadas en casa de la provincia de Málaga, lugar en el que se ha quedado porque, a pesar del mal tiempo que reina estos días en toda Europa, el clima es más benévolo que en otras partes. ¿Por qué se fue al suelo? Poco realmente se sabe del accidente, salvo que un cicloturista, en la red social Strava, utilizada por miles de aficionados a la bicicleta donde muestran rutas y rendimiento en las salidas ciclistas, aseguró que el doble vencedor del Tour se cayó cuando trataba de distanciarlo en una bajada. De ahí que el Visma haya llamado al orden a los cicloturistas.

A diferencia de otros especialistas, los corredores profesionales entrenan por las carreteras donde, aparte de circular coches, camiones, furgonetas y motos, transitan también cicloturistas que, a distinto nivel, tratan de disfrutar de la bicicleta. Algunos, los mejor preparados, al descubrir a un ‘pro’ aprovechan la ocasión para colocarse a rueda. Los profesionales, generalmente, no se oponen salvo que la seguridad entre en riesgo.

La nota en Strava / STRAVA

El ciclismo, además, es el único deporte donde un aficionado puede compartir entrenamiento con el profesional algo que no ocurre en los deportes que se practican en recintos cerrados, ya sean circuitos, canchas o estadios de fútbol.

Vingegaard se accidentó este lunes. “Afortunadamente está bien y no tiene heridas importantes”, afirma el Visma en una nota pública antes de añadir la regañina: “En general, como equipo, instamos a los aficionados ciclistas a priorizar siempre la seguridad. Por su propio bienestar y el de los demás, les pedimos que permitan a los ciclistas entrenar y les den el mayor espacio y tranquilidad posible”.

La nota del testigo / STRAVA

Un cicloturista malagueño, de nombre Pedro García Fernández, escribió en Strava: “Se puede ser profesional, pero también humilde. Vingegaard se cae al intentar dejarme bajando y se enfada conmigo por seguirle a rueda”. Otro cicloturismo, en la misma red, que asegura haber sido testigo del accidente, afirma: “Ambos me pasastéis y al llegar a la última curva me encuentro a Jonas junto al quitamiedos con la cara ensangrentada por dos sitios. Dijo, cabreado, que me fuera. Ahora entiendo el por qué. Él es profesional y responsable de cómo sube o baja. Pero se juegan mucho y hay que darles espacio y respetarlos. Me parece que se sintió un poco atosigado y bajó más rápido de lo que quería por una carretera que no conoce”.

Tras las explicaciones de Vingegaard a su equipo, el Visma elaboró la nota regañando a los cicloturistas. No es la primera vez que ocurre; de ahí, el ejemplo de Andorra donde reside más de un centenar de profesionales.