Tenis
Abierto de Australia: Alcaraz - De Miñaur, en directo
El número uno del mundo ha sellado su tercera clasificación para cuartos en Melbourne Park, una ronda donde se despidió tanto en 2024 como en 2025
Redacción
El tenista español Carlos Alcaraz tratará de superar este martes su techo en el Abierto de Australia ante el australiano Alex de Miñaur, después de haber vencido este domingo al estadounidense Tommy Paul (7-6(6), 6-4, 7-5).
El número uno del mundo ha sellado su tercera clasificación para cuartos en Melbourne Park, una ronda donde se despidió tanto en 2024 como en 2025. Con ello, se convierte en el tercer jugador en activo en alcanzar los cuartos de cada 'Grand Slam' en al menos tres ocasiones, tras el serbio Novak Djokovic y el italiano Jannik Sinner.
El murciano busca conquistar en Australia el único Grand Slam que falta en su palmarés, y se mediría al alemán Alexander Zverev, número tres del ranking ATP, si logra avanzar a semifinales.
- La Aemet advierte: llega una nueva 'borrasca de gran impacto' que pondrá a Ibiza en alerta naranja
- La tormenta arranca un árbol y lo tumba contra una terraza en pleno centro de Ibiza
- El temporal obliga a cancelar conexiones marítimas con Ibiza
- Los expertos alertan con una playa de Ibiza: «Va a desaparecer, hay que adaptarse ya»
- La borrasca 'Ingrid' se ceba con Ibiza: lluvia, granizo, viento huracanado y hasta 53 incidencias
- Estos son los destrozos de 'Ingrid' en una nave comercial de Ibiza
- Vecinos de Ibiza, preocupados por desplomes en el tanque de tormentas: 'Esperemos que no se hunda la calle. Ni los edificios
- José Izquierdo, jefe de zona de Grupo Eroski en Ibiza y Formentera, sobre los techos en el polígono Eurocentro: 'Menos mal que solo son daños materiales