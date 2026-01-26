Vitor Reis salva al Girona en el debut de Ter Stegen

Mucha expectativa, emoción y un partido que respondió a lo que se esperaba. Girona y Getafe se repartieron goles (1-1) y un punto en el estreno de Marc-André Ter Stegen con la camiseta del conjunto local. El alemán, incluso, tuvo una acción de mérito, salvando un mano a mano en la última jugada que pudo suponer acabar con las manos vacías.

Ruido y luces aparte tras el fichaje del guardameta cedido por el Barça, los de Míchel tenían que ponerse manos a la obra. Porque haber vencido al Espanyol y sumar cuatro victorias en los últimos cinco partidos no iba a servir de nada si no refrendaban la buena labor en Montilivi ante un rival siempre incómodo. Para ello optó el vallecano, además de MATS, por la titularidad de otro refuerzo: Fran Beltrán. El pivote ex del Celta hizo su debut en la medular junto a Iván Martín y Tsygankov, dejando la ofensiva para el liberado Lemar, Bryan Gil y el goleador Vanat.

Ter Stegen debutó con el Girona / EFE

No logró, para pesar de Míchel, el efecto deseado en la primera parte: las conexiones brillaron por su ausencia y los de Bordalás se iban haciendo cada vez más presentes en las barbas de Ter Stegen. Eso sí, la más clara la tuvo en sus botas el galo Lemar: un zurdazo suyo se clavó en el travesaño defendido por David Soria, agrandando la impaciencia de un Montilivi que desesperaba por el juego del rival azulón. Los pitos al finalizar la primera parte fueron prueba suficiente de ello, sumado a un Míchel que se frustraba en la banda ante la imposibilidad de creación contra un equipo que multiplica esfuerzos de manera sistemática.

Premio a la resistencia de Bordalás

No le gustaba al técnico lo que venía del equipo gerundense, pero no modificó nada para el inicio de la segunda mitad. Saltaron los mismos a chocarse, una y otra vez, con el muro del Getafe plantado cada vez más lejos de Soria. Así aprovechó el conjunto visitante para empezar a hilvanar jugadas de peligro. Vitor Reis se empleó a fondo para tapar uno de ellos, evitando que Ter Stegen pasara algún susto mayúsculo.

Pero ni el mejor esfuerzo valió para evitar el desenlace que buscaba como maná el equipo de Bordalás. En una combinación excelsa por banda, Iglesias sirvió la pelota al área para que Luis Vázquez, debutante tras llegar cedido desde el Anderlecht, batiera a un Marc-André impotente. Zurdazo del argentino, nacido en Recreo, y celebración con la camiseta de Davinchi para brindarle su apoyo al joven lateral que perdió a su padre en el accidente de Adamuz.

Se lamentó Alex Moreno por su oportunidad perdida / EFE

Se acomodó como dominguero en su sofá el equipo madrileño, tranquilo con la ventaja y sacando petróleo de cada posesión. El sello Bordalás era innegable. Entonces buscó Míchel respuestas en su banquillo, dando entrada a Claudio Echeverri. El 'Diablito' también debutaba, con la '14' a la espalda, a pesar de tener ya un mes entrenando con el equipo gironí. Y la entrada del argentino avivó los ánimos, escenificado en una furiosa internada desde la banda de Alex Moreno, similar a la de Lemar en la primera parte, aunque su remate no se encontró con el poste: fueron las manos de Soria las que repelieron el disparo.

Hizo un cambio Bordalás: se marchó Luis Vázquez, delantero y goleador de la tarde, para dar entrada a Sebas Boselli, defensor central. Buscaba el botín de un triunfo que les alejara dle descenso. No pudo ser, por el héroe Vitor Reis: el central brasileño se lanzó de cabeza a un centro de Alex Moreno y, en la última jugada del partido, empató las acciones. Y todavía quedaba otra heroicidad: la de Ter Stegen, que blocó un mano a mano de Boselli para cerrar todo con el 1-1 definitivo.