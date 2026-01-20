Europeo de Waterpolo
España cede ante Hungría y se despide de las medallas en el Europeo (14-15)
La campeona europea no podrá revalidar su corona al caer contra el cuadro magiar en el último encuentro de la segunda fase de la liguilla, equivalente a unos cuartos de final.
No fue la final del Europeo, pero podría haberlo sido. España se vio este martes las caras con Hungría en un duelo de alto voltaje que terminó decidiéndose en penaltis y sellando el pase a semifinales para los hombres del conjunto magiar (14-15). Destronados de su título continental, los jugadores españoles se enfrentarán el jueves por el quinto puesto frente a Italia o Croacia, que se medirán este miércoles.
No fue el día de los jugadores de David Martín, a quienes les costó aprovechar las superioridades y cerrar bien el área en defensa, dejando desprotegido en más de una ocasión a un Unai Aguirre que tampoco tuvo su acierto habitual. Y es que a pesar de que la igualdad fue máxima, no fue hasta el último parcial con dos goles seguidos de Sergi Cabanes (máximo artillero español con 4 tantos) cuando los españoles se pusieron por primera vez por encima. El último encuentro de esta segunda fase de la liguilla, equivalente a unos cuartos de final, determinó que será el conjunto húngaro el que se enfrentará a Grecia en las semifinales.
Igualdad máxima
Desde los compases iniciales quedó patente que los húngaros habían venido a ganar. Capitaneados por Krisztian Manhercz, y tras su gol que abrió el marcador con un chut de contraataque, llegaron a ponerse 1-3 en los primeros minutos. Sin embargo, fue esa la máxima ventaja que sacaron los hombres de Zsolt Varga a los españoles, pues Roger Tahull y Sergi Cabanes se encargaron de dejar el marcador igualado al término del primer periodo con un parcial de 2-0 que devolvió la calma al partido tras un inicio complicado.
De forma similar, al inicio del segundo periodo, Gergo Fekete, aprovechó una superioridad para volver a adelantar a Hungría. Jugando con doble boya en algunos momentos, los húngaros consiguieron dejar fuera de juego en varias ocasiones a la defensa española hasta que una doble superioridad en el área húngara dio a Marc Larumbe la posibilidad de encontrar a Bernat Sanahuja y empatar el parcial de nuevo (4-4). Un penalti parado por Soma Vogel y un tiro de Álvaro Granados al larguero segundos después fueron minando la moral de los españoles y dejaron nuevamente el marcador en empate al descanso (5-5) tras sendos goles de Akos Nagy y Unai Biel.
Edu Lorrio tiró del carro
España no terminaba de arrancar y las cosas no terminaban de salir. Sin embargo, un cambio en la portería española en el tercer periodo devolvió el aliento a los hombres de David Martín. Edu Lorrio se echó el peso de la portería a hombros con una efectividad del 75% desde que saltó a la piscina y devolvió la confianza a los jugadores españoles para que nuevamente, los dos conjuntos siguieran anotando para cerrar el tiempo con un empate a 8 goles que auguraba un último cuarto complicado.
En el último periodo, con el primer sprint que ganó España a los húngaros, las tornas parecían empezar a cambiar. Y aunque marcó Vince Varga para poner el 8-9, dos goles seguidos de Sergi Cabanes pusieron momentáneamente a España por primera vez por encima y otro gol en el último instante del jugador del Keio Sabadell de vaselina regaló el empate (11-11) a los de David Martín para jugarse todo en los penaltis. Sin embargo, el acierto del portero húngaro en los tiros de Bernat Sanahuja y Unai Biel fue crucial para dar la victoria por 14-15 al conjunto de Varga, que se enfrentará a Grecia para conseguir su pase a la final.
Ficha técnica:
11 (3p) - España: Aguirre; Munárriz (-), Granados (1), Sanahuja (2), De Toro (-), Larumbe (1), Asensio (-), Cabanas (4), Tahull (1), Valera (-), Biel (2), Bustos (-), Asensio (-) y Lorrio (p.s).
11 (4p) - Hungría: Vogel; Angyal (-), Manhercz (2), Akos Nagy (3), Vince Vigvari (-), Adam Nagy (1), Fekete (1), Tatrai (-), Kovacs (-), Vendel Vigvari (1), Jansik (1), Vismeg (1), Varga (1) y Csoma (p.s).
Parciales: 3-3, 2-2, 3-3 y 3-3 (3-4 pen).
