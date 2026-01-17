Muriqi y Leo Román doblegan a un Athletic sin suerte

El Mallorca sacó tres puntos de oro en la lucha por la permanencia con un triplete de Muriqi y una exhibición de Leo Román ante el Athletic Club(3-2), que lo intentó de todas las maneras y se marchó de vacío de Son Moix.

El partido fue todo lo contrario que buscaría aquella persona que enciende la televisión para echarse la siesta, porque los goles cayeron desde el pitido inicial en ambos costados y el ritmo fue frenético en todo momento.

El primer golpe lo asestó el Mallorca a los cinco minutos en una acción bien trabajada por sus delanteros. Sergi Darder aprovechó un balón peinado para correr a campo abierto desde el círculo central y, una vez llegado al área rival, darle un pase milimétrico a Vedat Muriqi para que batiera a Unai Simón con la pierna derecha.

Fue un oasis en el desierto, porque el cuadro bilbaíno igualó el duelo en menos de tres minutos, cuando Unai Gómez aprovechó una salida en falso de posición de Valjent para colarse por la rendija que había en la defensa balear y marcar el primero de su equipo.

Desde ese momento, el Athletic Club desaprovechó hasta tres ocasiones muy claras para adelantarse en las botas de Unai Gómez en otro mano a mano, de Galarreta desde fuera del área y de Guruzeta en un centro al segundo palo que sacó Leo Román en la línea.

El guardameta ibicenco sostuvo a su equipo durante muchos minutos, mostrando esa versión de salvavidas que anhelaba la parroquia mallorquinista desde la temporada pasada con sus actuaciones estelares ante Real Madrid y Barcelona.

Cuando parecía que el partido bajaba ligeramente el ritmo a pesar de mantenerse el dominio del conjunto vasco, un contragolpe aislado en el que Mateo Joseph centró el balón a Muriqi se convirtió en la jugada del segundo tanto.

El envío del delantero lo despejó la defensa, pero el rebote se envenenó y contactó con un brazo de Vivian, lo que se transformó en penalti después de una revisión larga y tardía del VAR. Unai Simón casi se vistió de héroe al detener el lanzamiento de Muriqi, pero el rechace lo cazó el kosovar y firmó su segundo gol de la tarde.

Tal y como ocurrió al principio del primer acto, los leones empataron rápidamente. Fue Nico Williams el que se encargó de poner el 2-2 con un zapatazo que se coló por una escuadra rival, haciendo justicia para los suyos después de ser mejores durante muchos minutos.

Tras el paso por vestuarios, el Mallorca trató de proteger el punto más que de buscar el tercero, todo lo contrario que los pupilos de Ernesto Valverde, que lo intentaron de todas las maneras, pero en otra jugada sin peligro alguno volvieron a cometer un error que les costó la derrota.

Puso un centro Toni Lato a Muriqi que intentó despejar Yuri, pero en el forcejeo el cabezazo del delantero fue directo a una mano del lateral vasco y, después de otra larga revisión, fue el penalti del 'hat-trick' del atacante bermellón, que suma ya 14 goles esta temporada.

Tras esa acción, el partido se embarró con las protestas de los jugadores visitantes, que desembocaron en las expulsiones de Guruzeta sobre el césped y de Lekue en el banquillo, lo que desconectó durante varios minutos a los bilbaínos.

El partido volvió a tener un ritmo vertiginoso en el que ambos equipos pudieron marcar más de un gol, pero como viene siendo habitual en la temporada del Athletic Club, la fortuna y el guardameta rival evitaron que saliera de Son Moix con un botín merecido que le deja en un mar de dudas.