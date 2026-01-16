Detenidos ultras del Sevilla y el Betis en una macrooperación policial contra la violencia en el fútbol

La Policía Nacional ha detenido a 162 personas vinculadas a grupos ultras del fútbol durante la primera vuelta de la temporada 2025-2026, en una serie de operaciones que han tenido especial incidencia en radicales relacionados con las aficiones del Sevilla FC y del Real Betis Balompié. Los arrestos se han producido en el marco de 15 investigaciones desarrolladas en distintas provincias, coordinadas por la Comisaría General de Información.

Según ha informado el cuerpo policial, la mayoría de los detenidos están implicados en delitos de riña tumultuaria, desórdenes públicos, lesiones y pertenencia a grupo criminal, al actuar presuntamente bajo estructuras organizadas y con acciones planificadas. El perfil predominante es el de varones de entre 18 y 40 años, muchos de ellos con antecedentes previos por altercados relacionados con el orden público.

Operativos contra ultras del Sevilla y del Betis

Entre las actuaciones más relevantes figuran varios dispositivos relacionados con grupos radicales de las aficiones sevillanas. Uno de los episodios más destacados tuvo lugar el 1 de noviembre de 2025, coincidiendo con el partido entre el Atlético de Madrid y el Sevilla FC. La Policía logró impedir un enfrentamiento violento entre miembros de Biris Norte y Frente Atlético, tras localizar abundante material oculto —presuntamente destinado a la agresión— en una zona frecuentada por el grupo madrileño.

Material incautado por la Policía Nacional a los aficionados radicales / Policía Nacional

Pocas semanas después, el 30 de noviembre, la Policía Nacional frustró otra reyerta prevista dos días antes del derbi sevillano entre el Sevilla FC y el Real Betis. Los agentes tuvieron conocimiento de una "quedada" entre radicales de Biris Norte, United Family y Supporters Gol Sur, lo que permitió la activación inmediata de un dispositivo de seguridad que se saldó con la detención de 14 ultras y la incautación de material preparado para el enfrentamiento.

Prevención y desactivación de "quedadas" violentas

Más allá de los arrestos, la Policía destaca la labor preventiva de las Brigadas de Información, que ha permitido neutralizar decenas de encuentros concertados entre grupos ultras rivales antes de que se produjeran los enfrentamientos. Estas actuaciones se han basado en el seguimiento de desplazamientos, labores de inteligencia y coordinación entre distintas unidades policiales.

En varios de estos operativos se han intervenido objetos peligrosos, como defensas extensibles, bengalas, material pirotécnico y protectores bucales, lo que, según la Policía, confirma el carácter violento y organizado de estas convocatorias.

Barras y tubos incautados al ultras antes de una reyerta / Policía Nacional

Vigilancia también fuera de la élite

La estrategia policial se extiende igualmente a competiciones internacionales, categorías inferiores y otros deportes. Gracias a la cooperación con cuerpos policiales de otros países, se han evitado enfrentamientos fuera de España, como ocurrió en noviembre en Bratislava, donde se frustró un posible choque entre ultras del Rayo Vallecano y del Slovan Bratislava.

Asimismo, un dispositivo especial desplegado en un partido de categorías inferiores en Talavera de la Reina permitió abortar un enfrentamiento entre aficionados radicales, con incautación de material destinado a la violencia.

La Policía Nacional insiste en su política de “tolerancia cero” frente a la violencia y el extremismo en el deporte, una estrategia en la que también participan otras instituciones como la Fiscalía especializada en delitos de odio y LALIGA, con el objetivo de garantizar la seguridad en los eventos deportivos y proteger a los aficionados que acuden de forma pacífica a los estadios.