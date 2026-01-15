Europeo de balonmano
España impone su ley en el estreno del Europeo
Los 'Hispanos' sufrieron hasta el final, pero vencieron a Serbia en su debut en el Europeo (29-27)
Marc Gázquez
No hay mejor forma de comenzar un torneo que con una victoria, y eso fue precisamente lo que hizo España. Los 'Hispanos' se impusieron a Serbia (29-27) en un partido en el que fueron mejores que su rival, aunque tuvieron que sufrir para llevarse el triunfo. Ian Tarrafeta, con seis goles, fue reconocido como el mejor jugador del partido.
El combinado nacional inició el campeonato con solvencia, sin rastro de nervios ni dudas, habituales en el estreno de un torneo de esta magnitud. El equipo de Jordi Ribera encontró buenas opciones de lanzamiento en los primeros minutos y aprovechó las exclusiones de los serbios para ponerse por delante en el marcador.
El dinamismo de la primera línea española dañaba con cierta facilidad a Serbia y permitía encontrar a un acertado Abel Serdio en la línea de los seis metros. También contribuía en la ofensiva Aleix Gómez, muy acertado desde el extremo (9-7). En la otra parte de la pista, Serradilla y Serdio realizaban un excelente trabajo defensivo en el centro del 6:0.
En el último tramo de la primera mitad, apareció un descarado Marcos Fis, que poco le importa el escenario y el rival, siempre capaz de mostrar su mejor versión sobre el 40x20. Lo probó sin éxito Imanol Garciandia en un lanzamiento a tiempo parado, y España se fue al descanso con una cómoda ventaja (19-15).
De regreso, el conjunto español se estancó en ataque, con demasiados errores y lanzamientos fallidos. Eso sí, no bajó el listón en defensa y logró mantener la misma ventaja al ecuador de la segunda mitad (23-19). Tampoco encontraba soluciones en las distintas superioridades vividas.
Los problemas ofensivos de España continuaron, y Serbia, liderada por Darko Dukić, logró reducir distancias a falta de diez minutos, obligando a Jordi Ribera a solicitar tiempo muerto. Sin embargo, Ian Tarrafeta y Alex Dujshebaev apagaron la rebelión serbia y permitieron a los 'Hispanos' estrenarse con victoria en el Europeo (29-27).
