Más difícil todavía para Badosa en el Open de Australia

Paula Badosa deberá lidiar con un cuadro de alto voltaje en el Open de Australia, con la difícil misión de repetir la gran actuación del pasado año, donde consiguió alcanzar las primeras semifinales de Grand Slam de su carrera.

En busca de defender los 720 puntos conseguidos ahora hace un año, la española debutará ante la invitada Zarina Diyas, en una prueba de un nivel que nada tiene que ver con sus siguientes pruebas.

Seidel o Selekhmeteva serán las posibles rivales en segunda ronda antes de la gran tormenta. Jessica Pegula, cabeza de serie número seis, apunta a ser la rival en tercera ronda, en un camino que se llena a partir de entonces de favoritas al título. Keys, vigente campeona, Anisimova, Swiatek o Rybakina y Sablenka serían los nombres a superar si Badosa llega a luchar por el título.

Sin duda, un panorama complicado en busca de volver a cuajar una actuación de renombre en Melbourne, donde llega tras caer en primera ronde de Adelaide y en segunda en Brisbane.

Tras la lesión que la dejó fuera de combate gran parte del año anterior, Badosa quiere volver a poner donde su tenis le pertenece y para ello tendrá que volver a lidiar con cuadros de mucho nivel al caer muy lejos entre las cabezas de serie.

Una buena actuación en el Open de Australia se hace casi innegociable para sus intereses si no quiere ver como esto se acelera, con la posibilidad de verse mucho más abajo si cae en rondas tempraneras.

GUIOMAR MARISTANY, LA GRAN SORPRESA

A Paula Badosa la acompañarán en el cuadro final Jessica Bouzas, Cristina Bucsa y Guiomar Maristany que se clasificó tras superar a la estadounidense Elvina Kalieva por 7-5, 4-6 y 6-4 en casi tres horas de partido completando la fase previa.

En sus debuts, Bouzas jugará ante una jugadora de la fase previa, mientras que Bucs se las verá con Elina Svitolina, recién campeona del torneo de Auckland.