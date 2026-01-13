Fútbol
Directo | Arbeloa comparece en rueda de prensa tras su primer entrenamiento con el Real Madrid
El sustituto de Xabi Alonso se presentó a los jugadores antes de dirigir el entrenamiento previo a la visita copera al Albacete
EFE
Álvaro Arbeloa vivió su primer día como entrenador del Real Madrid, tras la decisión de la directiva del club blanco de dar por finalizada la corta etapa de Xabi Alonso y apostar por el técnico de su filial, que se presentó a los jugadores antes de dirigir el entrenamiento previo a la visita copera al Albacete.
A primera hora de la mañana Arbeloa llegó a la Ciudad Real Madrid en un día especial. La única sesión de entrenamiento con la que el conjunto madridista preparó los octavos de final de la Copa del Rey, se inició con 30 minutos de retraso al horario marcado, a las 11:30 horas.
El motivo fue la presentación de Arbeloa en el vestuario a los jugadores del primer equipo con una charla que dio paso a la activación previa en el gimnasio a saltar al terreno de juego del campo de entrenamiento habitual en la ciudad deportiva.
Junto a Arbeloa, con rostro muy serio en todo momento viendo las carreras de calentamiento de sus jugadores y los rondos iniciales, la imagen de la mañana fue el regreso de Antonio Pintus al mando de la preparación física de los futbolistas.
- Herido grave tras ser atropellado por un coche a gran velocidad en Ibiza
- María Monfort Matutes, influencer de Ibiza, habla sobre su relación más tóxica: 'Viví todo tipo de horrores
- Un autónomo de Ibiza deberá devolver una prestación de 9.500 euros al no justificar la inversión exigida
- Abortan 'in extremis' un intento de okupación en Sant Antoni: pillados cuando estaban cambiando las cerraduras
- Aplazado el juicio por el atropello mortal de Sol Yapura en Ibiza: la conductora propone sin éxito un acuerdo para evitar la cárcel
- Resuelto el misterio del ganador de los 9.000 euros de compras en un día en Ibiza
- Oportunidad en Ibiza: piso con vistas al mar y piscina comunitaria por menos de 300.000 euros
- Arde un coche de madrugada en Cala Martina