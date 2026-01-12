Xabi Alonso se harta de Florentino y Arbeloa le sustituye en el Real Madrid

El Real Madrid ha anunciado la marcha de Xabi Alonso tras perder la final de la Supercopa de España ante el Barcelona. Se confirma así lo que EL PERIÓDICO adelantó hace semanas: Xabi Alonso lleva semanas sentenciado por Florentino Pérez y solo esperaban a la Supercopa de España para certificar su salida del Real Madrid si no ganaba el título, o para tomar medidas radicales. Y ha sido esto último lo que ha provocado su marcha.

El último pulso entre Florentino y Xabi Alonso

La noticia es que ha sido Xabi Alonso quien ha decidido marcharse del Real Madrid tras el último pulso con Florentino, que le había comunicado que el preparador físico Antonio Pintus comenzaría a trabajar con el primer equipo. Algo que el tolosarra se ha negado a asumir porque tiene su propio equipo de trabajo y la injerencia del presidente y de Pintus han provocado que se rompieran definitivamente las relaciones y la marcha del vasco.

Este lunes, a media tarde, con la prensa recién aterrizada en Madrid, un frío comunicado del club con 100 palabras ha servido para anunciar que, "de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo. Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa. Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas".

Xabi Alonso se marcha tras siete meses en el club blanco en el que ha dirigido 34 partidos del primer equipo con un balance de 24 victorias, 4 empates y 6 derrotas. Casualmente, es el mismo balance que registró Hansi Flick el año pasado en sus primeros 34 partidos como técnico del Barcelona. Sin embargo, las goleadas encajadas ante el PSG en el Mundial de Clubes, Atlético en Liga y Manchester City en Champions dejaron tocado al vasco. Además, su relación con el vestuario ha sido muy complicada, especialmente con Vinícius, Valverde y Bellingham.

Florentino barajó despedirlo el pasado 7 de diciembre tras la derrota ante el Celta en el Bernabéu (0-2). Pero convencieron al presidente para que no gastase la bala de Arbeloa antes de tiempo, ya que ni Jurgen Klopp ni Zinedine Zidane respondieron favorablemente a la llamada de Florentino. Esperaron a la Supercopa y la digna derrota ante el Barcelona no pareció razón suficiente. Sin embargo, el pulso provocado por la aparición de Pintus ha provocado la salida de Xabi Alonso Álvaro Arbeloa sustituye en el banquillo a su íntimo amigo 'El Trufas', como le llama carisoñamente.

Arbeloa, su sustituto

Posteriormente al anuncio del despido de Xabi, el conjunto blanco también ha confirmado lo que era un secreto a voces, Álvaro Arbeloa, el entrenador del Castilla, será su sustituto.

"El Real Madrid C. F. comunica que Álvaro Arbeloa es el nuevo entrenador del primer equipo. Álvaro Arbeloa ha sido el entrenador del Castilla desde junio de 2025, y ha desarrollado toda su carrera como entrenador en la cantera del Real Madrid, desde 2020. Dirigió al Infantil A en la temporada 2020-2021 proclamándose campeón de Liga, al Cadete A en la 2021-2022 y al Juvenil A desde 2022 hasta 2025. Como entrenador del Juvenil A, consiguió el triplete en la 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) y la Liga en la temporada 2024-2025.

Como jugador, Álvaro Arbeloa formó parte del Real Madrid en una de las etapas más exitosas de su historia. Defendió nuestra camiseta entre 2009 y 2016, en 238 partidos oficiales. Durante ese tiempo ganó 8 títulos: 2 Copas de Europa, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 1 Liga, 2 Copas del Rey y 1 Supercopa de España Con la selección española, Álvaro Arbeloa también formó parte de una época histórica, en la que ganó el Mundial de 2010 en Sudáfrica y 2 Eurocopas (2008 y 2012). Fue 56 veces internacional".