FINAL DE LA SUPERCOPA
Hansi Flick: "¿Cuántos clásicos hemos jugado contra Mbappé? ¿Y cuántos hemos perdido?"
El entrenador del Barça reivindica su racha contra el Real Madrid, pero advierte de que en la final de la Supercopa no existen favoritos
La respuesta más jugosa de Hansi Flick en la previa de la Supercopa fue en realidad una pregunta. Bueno, dos. Le preguntaron al técnico cómo se para a Kylian Mbappé, que aterrizó en Yeda el viernes por la noche para reforzar a su Real Madrid. Y el alemán, sobre la presencia del "mejor goleador", se reivindicó a sí mismo y a su equipo: "¿Cuántos clásicos hemos jugado contra Mbappé? ¿Y cuántos hemos perdido?".
La respuesta es que desde que ambos, Mbappé y Flick, llegaron al fútbol español, ha habido cinco clásicos, con un balance de cuatro victorias para el Barça y una para el Real Madrid. Eso sí, el triunfo blanco fue el último del calendario de enfrentamientos, el del clásico liguero de esta temporada en el Bernabéu.
Lamine, disponible
"Sólo un partido", ha insistido en varias ocasiones Flick, queriendo aislar la final de este domingo de los precedentes, del estado de forma de ambos equipos o de lo que ambos ofrecieron en sus respectivas semifinales. "Una final es diferente a todo. Un clásico es diferente a todo. El Madrid tiene jugadores fantásticos. Tiene una calidad extraordinaria, pero estoy enfocado en mi equipo, en cómo jugar al fútbol para ganar un título", ha apuntado el preparador.
Flick, preguntado por Lamine Yamal, suplente por molestias en la semifinal, aseguró que todos sus jugadores (salvo Christensen y Gavi), incluido el extremo, están disponibles para la final. También abrió la puerta a que Ronald Araujo se reincorpore a la actividad competitiva tras su pausa para cuidar su salud mental.
Sobre la posibilidad de penaltis, apuntó el técnico culé que sus jugadores tienen la rutina de ensayarlos después de los entrenamientos, por lo que no tiene prevista ninguna tarea especial en el entrenamiento final, este sábado por la tarde.
Suscríbete para seguir leyendo
- El fuerte viento en Ibiza tumba una enorme grúa de una obra en Platja d'en Bossa
- La UD Ibiza ficha a un delantero con pasado en Primera División
- Inés, testigo del accidente del coche de la policía de Ibiza: 'Han puesto su vida en peligro para salvar otra
- Una patrulla de la Policía Local de Ibiza estrella su coche en Vara de Rey al acudir a salvar la vida de una mujer
- Indignación en Ibiza por las entradas de Ara Malikian agotadas en menos de un minuto: 'Estoy muy enfadada
- La Audiencia archiva la causa por la contratación de emergencia de 'La Vida Islados' pero mantiene el proceso contra Vicent Marí por la contratación de Fuera de Escena
- Un trabajador de limpieza de Valoriza en Ibiza: 'Estamos mal equipados y pasamos mucho frío
- La última gran nevada en Ibiza