Debacle de Carlos Sainz y Ford en el Dakar

Después de una tercera etapa en la que salió todo perfecto, Ford ha vivido una jornada nefasta en el Dakar: Mattias Ekström (26’), Carlos Sainz (27’), Nani Roma (29’), y sobre todo, el ganador y líder del martes Mitch Guthrie (43’), se han dejado una sangría de minutos en una cuarta especial que además es en formato maratón, con lo que esta noche no contarán con asistencias.

El sudadricano Henk Lategan, actual subcampeón del rally, ha dado un ‘zarpazo’ importante para conseguir la victoria y el liderato con Toyota. Ha comenzado desde la 23ª posición, imprimiendo un ritmo infernal hasta el final y superando a más de una docena de coches en pista para cruzar la meta con una enorme renta sobre el resto de favoritos. Solo Nasser Al-Attiyah (Dacia) ha resistido su embestida, apuntalando la segunda posición en la general, a 4 minutos.

No está todo perdido

A pesar del duro revés, no está todo perdido para Sainz, que marcha cuarto en la clasificación, a 15 minutos del líder y precedido por Ekström, cuando aún quedan por delante muchos kilómetros por disputarse. El madrileño, que hace un año se vio obligado a abandonar a las primeras de cambio tras un accidente, ha ‘salvado los muebles’ después de una etapa de complicada en un escenario, Al Ula, plagado de trampas de navegación, estrechos cañones y pistas sinuosas. Ford había previsto una estrategia conservadora, pero no hasta el extremo de ceder unas diferencias tan abultadas con sus cuatro coches.

Mucho más dramático resultó el día para el actual campeón, el saudí Yazeed Al-Rajhi, que protagonizó el primer abandono ‘ilustre’ en la categoría Ultimate. Vivió un calvario, con tres pinchazos que le dejaron fuera de juego al tratarse de una etapa maratón. Podría reengancharse, aunque se despide de sus aspiraciones de revalidar el Touareg.

Loeb que comenzó la etapa justo por detrás de Lategan, no aprovechó su posición y perdió 17 minutos, mientras sus compañeros de Dacia, Cristina Gutiérrez y Lucas Moraes se dejaron más de media hora. Laia Sainz, heroica en su estreno como piloto oficial de Ebro en la máxima categoría, se metió en el top quince provisional del día.

Mañana se disputará la quinta etapa, la vuelta de la maratón, en la que la fórmula será la misma: recorridos desdoblados para motos y coches, de modo que los pilotos que han terminado más retrasados tendrán oportunidad de recuperar tiempo en los 372 kilómetros de los que constará la especial para las cuatro ruedas.