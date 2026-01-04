Edgar Canet resiste al impulso de Ross Branch en el Dakar

Ross Branch (Hero) ha dado una exhibición para anotarse la victoria en la primera etapa del Dakar. El botsuano, campeón del mundo de rally-raid en 2024, cuando logró su mejor posición en el Dakar (2º), se retiró el año pasado tras sufrir un accidente en la sexta etapa. Pero este domingo ha vuelto a demostrar que es uno de los firmes candidatos al Touareg y ha plantado cara a los pilotos de Honda y KTM, dominando desde los primeros compases de una jornada con muchas trampas.

Edgar Canet, brillante vencedor del prólogo (el más joven ganador de etapa en motos, a sus 20 años y nueve meses), no ha podido con Branch, aunque ha concluído segundo, de nuevo por delante de su compañero y jefe de filas en KTM Daniel Sanders, vigente campeón, que ha sido tercero en el podio del día.

El australiano era el que más cerca rodaba de Branch y falta de los últimos dos tramos se ha situado a 54 segundos del líder de la etapa, pero en el repostaje ha perdido medio minuto t Canet le ha adelantado para terminar segundo. Branch se ha llevado su primera victoria en la 48ª edición del Dakar, un resultado que permitirá al piloto de La Garriga evitar abrir pista mañana en otra jornada de complicada navegación.

Tosha Schareina, actual subcampeón, ha cedido tres minutos con el vencedor, aunque se ha asegurado un top cinco, a la estela de su compañero de Honda Ricky Brabec, y mantiene intactas sus opciones en la carrera.

Lorenzo Santolino, mermado por una lesión en un pie, llegó a abrir pista, pero terminó a 18:16 del ganador. Sufrió dos caídas que minaron su confianza y no pudo aguantar el ritmo del chileno Nacho Cornejo, que sumó bonificaciones al pasar primero por los tramos.

Mañana , nuevo exámen para los favoritos en una larga segunda etapa, con salida en Yanbu y meta en Al-Ula. En total , 504 kilómetros y 400 serán de especial.

Motos, 1ª etapa:

1. Ross Branch (Hero) 3h 14:50

2. Edgar Canet (KTM) a 1:21

3. Daniel Sanders (KTM) a 2:23

4. Ricky Brabec (Honda) a 2:53

5. Tosha Schareina (Honda) a 3:10

6. Luciano Benavides (KTM) a 5:08

7. Nacho Cornejo (Hero) a 5:09

8. Adrien Van Beveren (Honda) a 7:13

9. Michael Docherty (KTM) a 10:19

10. Skyler Howes (Honda) a 11:16