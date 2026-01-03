Osasuna y Athletic estrenan 2026 con un empate en El Sadar

Osasuna y Athletic empataron este sábado en El Sadar en un partido de dos caras, con una primera parte dominada por los rojillos gracias al golazo de Rubén García y una segunda en la que el equipo bilbaíno impuso su ritmo hasta lograr el empate por medio de Guruzeta.

Primeros minutos muy parejos entre Osasuna y Athletic, con un conjunto navarro enchufado, intenso y sin dudar a la hora de atacar. Javi Galán, nuevo fichaje rojillo, se mostró contundente al choque desde el inicio, mientras Aimar Oroz empezaba a hacer de las suyas entre líneas, aportando criterio y desequilibrio.

La primera ocasión clara llegó a los diez minutos, en las botas de Budimir, con un zurdazo que se fue abriendo poco a poco hasta terminar saliendo por la línea de fondo. Moncayola se encontró con Unai Simón, quien sacó una gran mano.

Osasuna siguió a lo suyo y Torró tuvo un claro testarazo en el minuto 23 que detuvo sin problemas Simón tras saque de córner. Los de Valverde se vieron sorprendidos.

En el minuto 35, Rubén García sorprendió de falta a todo el estadio con un golpeo seco desde 25 metros ante el que Unai Simón tampoco pudo hacer nada. 1-0 y unos pamploneses en plena ebullición que lograron mantener.

El Athletic salió mejor tras el descanso, imponiendo su calidad y dando un paso al frente en busca del empate. Iñaki Williams protagonizó la más clara con un potente disparo al que Catena llegó perfecto abajo para evitar el gol y sostener la ventaja rojilla.

Valverde movió el banquillo en busca de reacción y revolucionó al equipo con la entrada de Navarro, Berenguer y Rego, aumentando el ritmo y la presencia ofensiva de los leones en un segundo tiempo de mayor dominio visitante.

Guruzeta igualó la contienda en el minuto 71, tras una segunda parte de dominio visitante, y aunque Torró se topó con el palo poco antes, el bajón rojillo acabó dejando un empate justo al término del encuentro.