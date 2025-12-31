En Brasil
Roberto Carlos, ingresado e intervenido de urgencia por un problema de corazón
El brasileño se sometió a una resonancia y se le encontraron problemas cardíacos
Toni Munar
Roberto Carlos, el exfutbolista del Real Madrid, está actualmente ingresado en un hospital de Brasil debido a un problema en su corazón. El brasileño acudió al hospital a someterse a unas pruebas en su pierna y tras una resonancia por todo su cuerpo se detectó el problema cardíaco.
Según informan desde Madrid, el exfutbolista ha sido intervenido de urgencia en su país natal porque tras la resonancia se detectó que un porcentaje muy alto de su corazón no funcionaba. Se le ha puesto un catéter y la intervención duró unas tres horas, aunque se esperaba que solo fuesen 40 minutos.
Por suerte, el diario AS ha confirmado que el brasileño se encuentra bien y está fuera de todo peligro.
- Fallece un motorista de 22 años en un accidente de tráfico en la entrada de Ibiza
- José Carlos Granda Martínez, seguridad en el hospital de Ibiza que redujo a un hombre que llevaba un cuchillo jamonero: «Dijo que venía a llevarse a alguien por delante»
- Es colombiano y trabaja como autónomo en Ibiza: “Venimos a salir adelante y lo conseguimos”
- Estos son todos los festivos de 2026 en Ibiza
- Noche de tensión en un vuelo a Ibiza: 'De aquí no nos bajamos hasta que nos llevéis a casa
- Los empresarios del transporte de Baleares aseguran que las horas de ferri de los camioneros las pagarán los consumidores
- Nuevo palo al alquiler turístico ilegal en Ibiza: multazo de 417.000 euros al propietario de una casa en es Viver
- Los ladrones de la autocaravana: llegaron a Ibiza y robaron 60.000 euros de un furgón blindado