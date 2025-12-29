Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere a los 91 años Enrique Collar, leyenda del Atlético de Madrid

Campeón de una Liga, tres Copas y una Recopa de Europa, fue capitán rojiblanco durante diez años (1960-1969)

EFE

Madrid

El exfutbolista Enrique Collar, leyenda del Atlético de Madrid, ha fallecido a los 91 años de edad, según informó este lunes el club rojiblanco.

Campeón de una Liga, tres Copas y una Recopa de Europa defendiendo la camiseta del Atlético de Madrid, fue capitán rojiblanco durante diez años (1960-1969), un hito en la historia del club colchonero, según la información oficial.

