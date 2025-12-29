Todas las miradas puestas en Xabi Alonso en el regreso del Real Madrid

El Real Madrid regresó a los entrenamientos después de las vacaciones navideñas con el foco puesto en la figura de su entrenador, Xabi Alonso, que pasará su gran reválida en la Supercopa de Arabia ante el Atlético en la semifinal y, si pasa, ante el Barcelona de Flick o el Athletic de Valverde.

Sin Militao, Brahim y Endrick

Los blancos arrancaron la actividad en Valdebebas con las ausencias del lesionado Militao, sin Brahim, que se encuentra en la Copa de África, y con Endrick ya cedido al Lyon. Tampoco había laterales derechos específicos en la sesión de trabajo, un quebradero de cabeza para el técnico porque Carvajal apura su proceso de recuperación y Alexander-Arnold aún está lesionado. Las vacaciones han servido para enfriar el ambiente, después de un final de año tumultuoso en el vestuario y en el club. Gabinetes de crisis, planteamientos de cese, Arbeloa a la espera, el vestuario pendiente de la decisión...

Estos días han permitido que se recuperen David Alaba, Ferland Mendy y Federico Valverde, que han abandonado la enfermería y participaron en este primer entrenamiento de la plantilla este lunes a las 16.00 horas en Valdebebas. El uruguayo, que se perdió los dos últimos partidos (Talavera y Sevilla) arrastraba unas molestias en el pie que han remitido. Mendy sufrió una rotura en el bíceps femoral de la pierna derecha y se ha recuperado por lo que está en disposición para jugar si lo estima Xabi. Mientras que Alaba, que sufría molestias en el sóleo derecho en los últimos tiempos, también está apto.

Carvajal, duda en Arabia

Quien es duda para Arabia es el capitán Dani Carvajal, que el 28 de octubre pasó por quirófano para someterse a una artroscopia en la rodilla derecha y hoy cumple nueve de las diez semanas que se le diagnosticaron de baja. Aunque están satisfechos con su evolución, aún le falta un poco. Lo que confirma su baja ante al Betis y pone en peligro su viaje a Arabia como parte de la expedición. Otra cosa es que pueda jugar.

Este martes 30 de diciembre arrancará para la plantilla blanca con un entrenamiento a puerta abierta (11:00), en el estadio Alfredo Di Stéfano que servirá para cargar las baterías de los futbolistas con la ilusión de los más pequeños. El popular entrenamiento navideño servirá de pistoletazo de salida para una etapa que, sin duda, marcará el futuro de Xabi Alonso en el banquillo del Real Madrid y el del equipo esta temporada. Porque de aquí al parón del 23 de marzo, para jugar la Finalissima el día 27 en Doha ante Argentina, los blancos se habrán jugado muchas de las opciones de ganar los diferentes títulos en las competiciones en las que participan.

Para empezar ya sabrán si se han clasificado para la final de la Copa del Rey que se disputará en el estadio de La Cartuja, pendiente de fecha por definir todavía. También sabrán los madridistas si han llegado hasta los cuartos de final de la Champions League, y además en Liga habrán jugado ese fin de semana previo al parón el derbi ante el Atlético en el Santiago Bernabéu. Un partido especialmente señalado en el calendario tras la goleada en la ida en el Metropolitano (5-2). Será con Xabi Alonso en el banquillo, con Álvaro Arbeloa supliéndole, o con algún conejo que se saque de la chistera Florentino Pérez. Pero los blancos afrontan ahora doce semanas críticas, tres meses decisivos para el club, para el entrenador e incluso para el futuro en el Real Madrid de alguno de sus futbolistas.