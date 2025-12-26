Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

POR SEGUNDO AÑO

Luis de la Fuente, elegido mejor seleccionador del mundo

España ha terminado como primera en el ranking de la FIFA

Luis de la Fuente, en el partido que España disputó frente a Bulgaria.

Luis de la Fuente, en el partido que España disputó frente a Bulgaria. / EP

Redacción

Barcelona

Luis de la Fuente ha sido elegido por segundo año consecutivo como el mejor entrenador de selecciones masculinas del mundo, según la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS).

De la Fuente se ha impuesto en la clasificación al también español Roberto Martínez, actual técnico de Portugal, y del argentino Lionel Scaloni, ganador de este galardón en las ediciones de 2022 y 2023.

España ha cerrado como número uno de la clasificación de la FIFA en este 2025 y ha superado la mejor marca histórica de imbatibilidad de selecciones al enlazar 31 partidos oficiales sin conocer la derrota.

De la Fuente dirige a la selección española absoluta desde 2022 y al frente de ella se proclamó campeón de la Liga de Naciones en 2023 y de la Eurocopa 2024 de Alemania.

