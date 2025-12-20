Un penalti para el Levante en el 93 frena a la Real Sociedad

El Levante logró el empate ante la Real Sociedad prácticamente en la última acción del partido, con un penalti cometido sobre Carlos Álvarez y que transformó Adrián de la Fuente, en un resultado que mantiene la sequía ‘granota’ en casa, sin triunfo alguno todavía esta temporada en el Ciutat de València, y que frustra a la Real que se veía con el partido ganado.

Los nervios y la necesidad por sumar de ambos equipos se impusieron en los primeros minutos. De hecho, apenas se generaron dos ocasiones de cierto peligro en los primeros 20 minutos con un disparo de Mikel Oyarzabal, que salió desviado de la portería ‘granota’, y con otro de Víctor García que encontró el mismo resultado en la de Álex Remiro.

Pese a la ausencia de peligro, la Real Sociedad dominaba la posesión y el ritmo de juego y podía acercarse a la meta de Mathew Ryan a base de córners. Ahí, de nuevo Oyarzabal tuvo un cabezazo que salió cerca del larguero. El Levante, siempre a remolque, estuvo a punto de aprovechar un fallo de Remiro con el balón en los pies, pero no pudo convertir el regalo en una ocasión de peligro. Y cuando todo parecía encaminado al empate a cero al descanso llegó el gol de Takefusa Kubo.

Kubo recibió un centro medido de Gonçalo Guedes, que lideró una acción rápida de la Real tras una recuperación en campo rival, y superó a Ryan con un cabezazo flojo pero lo suficientemente cruzado (0-1, min.45).

El Levante saltó con otra cara a la segunda parte y en poco más de cinco minutos gozó de su ocasión más clara. Una falta indirecta la convirtió Carlos Álvarez en pase al espacio para Pablo Martínez, que soltó un disparo fortísimo dentro del área que se topó con una mano prodigiosa de Remiro.

Los jugadores de la Real Sociedad y del Levante se saludan al término del partido. / Ana Escobar / EFE

Aunque el efecto se diluyó, el Levante continuó con el dominio de la posesión ante una Real Sociedad que trató de recuperar el balón con la entrada de Brais Méndez y Arsen Zakharyan por Guedes y Luka Sucic con todavía veinte minutos por jugar. Con una zona ofensiva renovada, la Real Sociedad consiguió su objetivo de dominar una vez más y lo tradujo en dos ocasiones de gol que obligaron a actuar a Ryan, quien sacó los disparos peligrosos de Oyarzabal y Kubo.

La velocidad y el control del balón dieron calma a la Real y desesperaron al Levante, que había perdido sus opciones de generar peligro y al que solo le quedaba agarrarse al talento individual de Carlos Álvarez.

Y cuando todo parecía perdido para el Levante, precisamente Carlos Álvarez fue derribado dentro del área y el colegiado Guillermo Cuadra señaló un penalti que se encargaría de transformar Adrián de la Fuente ‘Dela’ ya en e tiempo añadido (1-1, min.92). Impulsados por la reacción del Ciutat de València y por el gol, los ‘granotas’ tuvieron todavía dos lanzamientos de córner que hicieron creer en una remontada que finalmente no llegó.

Ficha técnica

1 - Levante: Ryan; Toljan (Tunde, min.74) Moreno (Matturro, min.74) Dela, Manu Sánchez; Víctor García, Pablo Martínez (Espí, min.66), Vencedor (Rey, min.82), Arriaga, Carlos Álvarez; e Iván Romero (Losada, min.82).

1 - Real Sociedad: Remiro; Sergio Gómez, Zubeldia, Aritz, Martín; Gorrotxa, Sucic (Zakharyan, min.69), Marín (Carlos Soler, min.82); Guedes (Brais Méndez, min. 69), Oyarzabal (Mariezkurrena, min.90) y Kubo (Astiazarán, min.90).

Goles: 0-1: Kubo, min.45. 1-1: Dela, min. 92.

Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández (comité balear). Amonestó a los jugadores del Levante UD Pablo Martínez (min.19), Arriaga (min.71), Iván Romero (min.72), Dela (min.74) y Manu Sánchez (min. 84) y a los jugadores de la Real Sociedad Zubeldia (min.37) y Gorrotxa (min.51).

Incidencias: partido correspondiente a la decimoséptima jornada de LaLiga EA Sports que enfrentó al Levante UD y a la Real Sociedad en el estadio Ciutat de València ante 17.346 espectadores.