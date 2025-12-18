Las gemelas Paniagua, las nuevas 'Peleteiro' del atletismo español

La Federación Española desveló esta semana la identidad de los 20 atletas que representarán a España el próximo 10 de enero en el Campeonato del Mundo de Cross que se disputará en Tallahasse, capital de Florida (Estados Unidos). El anuncio llegó al día siguiente del histórico Europeo de Cross de Lagoa que se saldó con tres oros, dos platas y tres bronces.

En el equipo mundialista llama la atención la presencia de Debris Paniagua y de Demeku Paniagua, dos promesas de 17 años cuyo pasado guarda una cierta similitud con el de una de las mejores atletas españolas de la historia, la triplista gallega Ana Peleteiro.

Estas hermanas gemelas nacieron en Etiopía y a los dos años y medio fueron adoptadas por una pareja gallega residente en la localidad coruñesa de O Pino. Y cosas del destino, su padre adoptivo Rogelio Paniagua es el fundador del Club Atletismo O Pino en el que militan ambas.

Ana Peleteiro, con su bronce en el Mundial bajo techo de Nanking / EFE

Hace tres décadas, nació en tierras gallegas Ana Peleteiro y fue adoptada por una familia de Ribeira, localidad a la que volvió tras los Juegos de París'24 después de tres lustros fuera de su casa y poniendo punto y final a su exitosa etapa en Guadalajara a las órdenes de Iván Pedroso.

Debris Paniagua y Demeku Paniagua formarán parte del equipo español femenino sub'20 en tierras estadounidenses junto a Sandra González, Claudia Gutiérrez, Mara Rolli y Amanda Román. Los sub'20 masculinos serán Kuma Samuel Barrios, Adrià Boyano, Xavi Cabanilles, Teo de Frutos, Alejandro Ibáñez y Alejandro de la Viuda.

El pasado mes de julio, Debris se colgó un bronce de gran valor en 2.000 metros obstáculos en el Festival Olímpico de la Juventud Europea (FOJE) de Skopke, capital de Macedonia del Norte. Una semana antes, su gemela Demeku logró el título en esa misma prueba en el Campeonato Iberoamericano sub'18.

Las gemelas Paniagua apuntan muy alto / INSTAGRAM

El pasado 26 de octubre maravillaron en la Carreira Pedestre Popular de Santiago. Debris rozó la perfección al imponerse con claridad en categoría sub'18 compitiendo con el Seminario Menor de la Asunción con un registro de 26:16 (tan solo la superaron seis chicos) y su hermana Demeku fue segunda con 26:23, años luz por delante de Sabela Martínez (26:59).

"Ahora vamos a intentar estar entre las seis primeras en la próxima prueba de Cross. Si conseguimos quedar entre esas posiciones iremos a correr el Mundial a Estados Unidos", explicaron ambas a El Correo Gallego. En Atapuerca les ganó Sabela Martínez, pero fueron segunda (Debris) y tercera (Demeku). Suyo es el futuro en los obstáculos... y en el campo a través.