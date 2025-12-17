Ferrero, sobre la ruptura con Alcaraz: "Me gustaría haber seguido"

Juan Carlos Ferrrero, ya exentrenador de Carlos Alcaraz, ha emitido un comunicado confirmando la ruptura con el tenista y también deslizando que le "hubiera gustado seguir", afirmando que "un capítulo muy importante de mi vida llega a su fin". El alicantino admite "nostalgia" pero también "orgullo y emoción por lo que venga después. Sé que todo lo vivido me ha preparado para ser mejor". El técnico que tomará el relevo es Samuel López, quien ya estaba trabajando con el de El Palmar desde el pasado año.

El comunicado completo de Ferrero ha sido el siguiente:

"Hoy es un día difícil. Una de esas cuando es difícil encontrar las palabras correctas. Decir adiós nunca es fácil, especialmente cuando hay tantas experiencias compartidas detrás.

Hemos trabajado duro, crecido juntos y compartido momentos inolvidables. Quiero agradecerles el tiempo, la confianza, el aprendizaje, y sobre todo, por las personas que me han rodeado durante todo este viaje.

Me llevo conmigo risas, retos superados, conversaciones, apoyo en momentos difíciles, y la satisfacción de haber sido parte de algo verdaderamente único.

Hoy, un capítulo muy importante de mi vida llega a su fin. Lo cierro con nostalgia, pero también con orgullo y emoción por lo que venga después. Sé que todo lo vivido me ha preparado para ser mejor.

Ojalá hubiera podido continuar. Estoy convencido de que los buenos recuerdos y las buenas personas siempre encuentran la manera de cruzarse de nuevo.

Gracias Carlos por la confianza, el esfuerzo y por hacer que tu manera de competir me haga sentir tan especial. Te deseo todo lo mejor, tanto profesional como personalmente. También me gustaría dar las gracias a todo el equipo por facilitar mi trabajo a lo largo de todos estos años. Contigo he aprendido que el trabajo no es solo tareas o resultados, sino sobre las personas que caminan a tu lado. Todos y cada uno de ustedes han dejado una marca en mí que nunca olvidaré".