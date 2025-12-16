Xabi, sobre el 'caso Negreira': "En el extranjero sorprende muchísimo y es importante que se sepa la verdad"

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, compareció en Valdebebas horas antes de enfrentarse al Talavera de la Reina en el estadio de El Prado, donde jugará este miércoles (21:00 horas) su compromiso de dieciseisavos de final de Copa del Rey. El donostiarra sigue atravesando una situación complicada con su puesto en juego por la falta de consistencia del equipo en estos meses finales del año en el que ha acumulado empates (Vallecas, Elche y Girona) y derrotas (Manchester City).

Caso Negreira

El técnico no se escondió a la hora de respaldar a Florentino Pérez por las críticas al 'caso Negreira': "Compartimos la postura del club y la defendemos. Lo importante por el bien del fútbol es que se sepa la verdad de lo que ha sucedido. Hay formas de arbitrar y como humanos todos pueden cometer errores. Pero aquí ha habido un caso que hay que investigar. Lo que ha sucedido aquí con los árbitros en el extranjero extraña muchísimo. No es muy normal y desde luego no se puede tomar con naturalidad. Es legítimo que cada uno defienda sus intereses y alce la voz. Y nosotros hacemos exactamente eso".

Respecto al partido de Copa, advirtió que "es una competición especial porque da la oportunidad de enfrentarte a equipos con los que no te has enfrentado nunca. Vamos con el mismo respeto y preparación para cumplir el objetivo. Estamos preparados. Son días en los que hay que preparar el partido mentalmente porque son condiciones un poco diferentes a las que solemos jugar. Con profesionalidad, con seriedad, con actitud... Son situaciones diferentes y no queremos sorpresas, queremos ser fiables".

Alonso habló también de su situación personal y su acercamiento a los jugadores en los últimos partidos: "Desde dentro siempre hemos peleado por los mismos objetivos, sabemos que hay momentos buenos y no tan buenos y que la unidad es fundamental. Las relaciones se van desarrollando y nos vamos conociendo mejor. El foco está en lo que viene. Acabar bien antes del parón. Siempre con la ambición de mejorar y darle continuidad, tanto en el vestuario, en el campo, en el juego, en ataque, en defensa...".

Acercamiento al vestuario

El técnico se refirió también a su adaptación al vestuario y al club: "El Xabi que llegó en junio al de ahora no es el mismo en cosas que he aprendido, he tenido que ajustar de mi mismo. Y a los jugadores les pasará lo mismo, también van teniendo un desarrollo. No somos fotos fijas. Lo interesante es que sea para bien y queda camino por desarrollar. Como entrenador, como gestor, de todo vas aprendiendo. De lo que va bien, lo que no va tan bien... Si somos mejor equipo en marzo que ahora será buena noticia. Va a haber fases en esta temporada. La responsabilidad, el cargo te hace tener que saber qué es lo que te toca en cada momento. Disfruto en los momentos buenos y en los no tan buenos. Es un orgullo poder estar aquí y poder disfrutar".

Xabi insistió en su buena relación con Florentino, repitiendo que "la situación antes y después sigue siendo la misma. Estamos juntos, la comunicación es buena, es fluida. Hay confianza, respeto y ambición. La situación es la misma". Y terminó celebrando el regreso de Rodrygo a la senda del gol: "Me alegro que me hagas esa pregunta. Rodrygo ha sido muy buena noticia por el rol que está teniendo de cuatro centrocampista, tercer delantero, jugando en esas posiciones indetectables, por el equilibrio defensivo que también nos da... pero si además se completa con los goles entonces se convierte en un jugador muy importante. Me alegro mucho por él".