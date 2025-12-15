La Asamblea de la RFEF aprueba un presupuesto de más de 400 millones de euros para 2026

La Asamblea de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha aprobado este lunes el presupuesto para el año 2026, que asciende a 403,5 millones de euros, de los cuales se destinarán a inversiones 38,9 millones.

Las principales novedades del presupuesto 2026 son las siguientes:

Por un lado, una previsión de ingresos procedentes de la participación de la slección absoluta masculina en distintas competiciones y partidos amistosos; en paralelo, los derechos audiovisuales generarán nuevos ingresos por la participación en el Mundial.

El nuevo modelo de comercialización de los derechos audiovisuales de las eliminatorias de la Copa del Rey, con la encomienda de gestión, supondrá un aumento de los recursos de la Federación de más de 4 millones de euros para la próxima temporada, con una previsión de aumento en las siguientes que serán destinados a los programas de ayuda al fútbol aficionado, fútbol base y formativo.

Asimismo, la venta de los derechos audiovisuales de la Supercopa que se celebra en Arabia Saudí también crecerá hasta alcanzar 12,7 millones de euros.

Por otro lado, los ingresos por patrocinios también suben significativamente por el aumento del canon percibido por la sede de la final de la Copa del Rey, por la mejora de algunos patrocinios y la incorporación de otros. En total, los ingresos por patrocinios se elevarán hasta los 89,1 millones de euros.

De esta manera, la suma de ingresos por derechos audiovisuales y por patrocinios superará los 200 millones de euros.

Los programas de ayudas a clubes en competiciones de ámbito estatal alcanzan los 87,0 millones de euros, 7,5 millones más que en 2025, debido principalmente a nuevas ayudas para el fomento de las canteras y el scouting, y al crecimiento en 1,2 millones de euros en ayudas para el fútbol sala.

Por su parte, las ayudas a federaciones autonómicas aumentan en 8,5 millones de euros, hasta alcanzar los 40,3 millones.

Finalmente, el presupuesto de inversiones para 2026 contempla, entre otros proyectos, los destinados a instalaciones, el Plan de Modernización de la Ciudad del Fútbol, la inversión en tecnologías de información y comunicación, y la incorporación de un nuevo edificio.