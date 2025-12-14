La Real Sociedad cesa a Sergio Francisco y Ansotegi le sustituirá hasta el parón de Navidades

La Real Sociedad ha hecho oficial este domingo el cese de Sergio Francisco, y Jon Ansotegi, hasta ahora entrenador del filial, se hará cargo del primer equipo hasta el parón de Navidades.

Los malos resultados del conjunto realista, además de un fútbol pobre, han hecho que el hasta ahora máximo dirigente del plantel realista sea despedido tras cosechar el viernes la tercera derrota consecutiva, ante el Girona (1-2). La Real cerrará la jornada 16 a un solo punto del descenso.

Jon Ansotegi, que el sábado logró una gran victoria en Riazor con la Real B (0-3), se hará cargo del primer equipo en forma de interino hasta que la dirección encuentre y firme a un nuevo entrenador. En principio, el de Berriatua solo estará en el compromiso copero ante el Eldense, aunque también podría dirigir al equipo en Valencia ante el Levante.

Primer entrenamiento

Su segundo entrenador, al igual que en el segundo equipo, será Imanol Agirretxe, y ambos dirigirán la primera sesión esta misma tarde a partir de las 16:30 horas.

La Real Sociedad ha reconocido en un comunicado "la profesionalidad, el esfuerzo y el compromiso mostrados por Sergio Francisco, tanto en el tiempo que ha dirigido al primer equipo como en los años que ha pertenecido al club".

"En su paso por nuestra cantera -añade-, en la que ha estado más de once años como entrenador, ha sido una pieza clave en la última etapa de formación de nuestros canteranos".

"Además de los ascensos logrados -recuerda-, tanto con el 'C' como con el Sanse, muchos de los futbolistas que están y estarán en el primer equipo han pasado por sus manos en ese camino", subraya.

"La Real Sociedad le desea lo mejor para su futuro personal y profesional. 'Eskerrik asko', Sergio", concluye la nota del club.

Sergio Francisco llegó al primer equipo txuri urdin el pasado verano tras la marcha de Imanol Alguacil, quien le dejó un legado difícil de emular después de haber logrado una Copa del Rey y clasificar recurrentemente a la entidad para competiciones europeas.

El irundarra, que se formó como técnico en su ciudad natal y en Zubieta, con el tercer y segundo equipo realista, dejó al Sanse en abril en puestos de 'play-off' de ascenso para empezar a planificar la próxima temporada en el primer equipo.

El filial logró subir a Segunda División con Iosu Rivas, el segundo de Sergio, tras ganar en la prórroga de la final del ascenso al Nástic. Sin duda, era una gran carta de presentación para un técnico que estaba siguiendo los pasos de su antecesor, Imanol Alguacil.

Por el contrario, su andadura en el primer equipo no arrancó nada bien. La primera victoria llegó en la sexta jornada ante el Mallorca, con previas derrotas dolorosas ante el Oviedo, Real Madrid y Betis.

Coqueteo con el descenso

Durante toda la primera parte del campeonato liguero, los de Sergio han estado coqueteando con el descenso, aunque tuvieron un buen mes y medio de octubre a noviembre.

Los donostiarras lograron encadenar seis partidos consecutivos sin conocer la derrota, con una agónica pero celebrada victoria en el descuento ante el Athletic.

Parecía el punto de inflexión de un equipo que poco a poco iba a más, pero tan solo fue un espejismo. La Real volvió a caer ante el Villarreal en casa en un buen partido de los guipuzcoanos, y los dos siguientes, ante Alavés y Girona, volvieron a ser el equipo de principio de temporada.

En total, 16 puntos en las primeras 16 jornadas, a un solo punto del descenso, han hecho que el club tome la decisión de cesar a Sergio Francisco. Por el momento será Ansotegi quien tome las riendas del equipo, pero el club está rastreando el mercado de entrenadores para que un nuevo técnico se haga cargo del equipo en el parón de Navidades.