El Class Sant Antoni tumba al líder y accede al grupo de elegidos

El Class Sant Antoni lo volvió a hacer. Los ‘portmanyins’ tumbaron este miércoles al Club Amics del Bàsquet Castelló (80-75), que llegaba líder del grupo Este de Segunda FEB pero que mordió el polvo en Sa Pedrera. Los isleños jugaron tres primeros cuartos primorosos y un último para olvidar, pero les bastó para salir ganadores y situarse ya en el vagón de cabeza. De hecho, el conjunto entrenado por Josep Maria Berrocal está ahora mismo tercero, aunque empatado a siete victorias y tres derrotas con los castellonenses (que siguen primeros), el Proinbeni Gandía (segundo) y el Bueno Arenas Albacete Basket (que es cuarto). Su victoria y algunas derrotas de rivales directos ayudaron a los baleares.

Emil Stoilov, con un 36 de valoración (14 puntos y 19 rebores), fue un coloso en el Class y demostró que es un jugador clave en su equipo. Mientras, el máximo anotador de los ibicencos fue Kai Johnson (20 puntos). El estadounidense tuvo una noche brillante, dejando muestras de su calidad. Pero otros jugadores como Santi Paz, Rodrigo Gómez o Dani de la Rúa también destacaron para doblegar a un adversario que veía cortada una racha de cinco victorias seguidas. Joan Faner y Ken Baoko (con 13 puntos cada uno) fueron los estiletes del bloque visitante.

Fue muy prometedor el inicio del equipo isleño, que tras el 2-5 de salida castellonense fue poco a poco encontrando su juego. Un mate de Stoilov y una gran canasta de De la Rúa pusieron por primera vez por delante al Class (6-5). Paz, que se apuntó a la fiesta y el Sant Antoni se puso 8-5. A los del Amics no les entraba nada y entonces el conjunto de Berrocal empezó a ver aro desde los 6,75 metros. Con dos triples consecutivos, uno de Rodri Gómez y otro de Paz, dispararon a los pitusos hasta el 14-5. José Luis Pichel, entrenador del bloque visitante, pidió tiempo muerto.

Sin embargo, la escuadra local era un auténtico vendaval y dos puntos más de De la Rúa dejaron las coas en un 16-5 que marcaba territorio. Los isleños continuaron de dulce. Encestaban con cierta claridad y defendían con garra. Llegaron incluso a doblar a su adversario con un triple de Johnson (24-12). Los baleares continuaban a lo suyo. Otro triple de Gantt estableció el 29-15. Sin embargo, el Castelló no se descompuso y se aferró a la pista. Un 0-4 final les dio algo de aire, para acabar el cuarto 29-19.

En el segundo acto, el Sant Antoni siguió fresco, dominando el rebote y con Stoilov haciendo mucho daño bajo los aros, además de con De la Rúa ofreciendo una nueva ‘master class’. Los sanantonienses continuaron creciendo hasta marcharse de 16 puntos (47-31). De hecho, con esa misma ventaja se llegó al descanso (49-33). Stoilov, con 10 puntos y 10 rebotes, estaba siendo el líder de un Class que firmó los mejores primeros dos cuartos de la temporada en la Liga.

En el regreso de vestuarios, el Sant Antoni no tuvo piedad de su rival. Los castellonenses, que volvieron a pista muy desconectados, sufrieron las consecuencias. Un 6-0 (con puntos de Paz, Johson y Zizic) zarandeó a los castellonenses (55-33). El pívot montenegrino, revitalizado, protagonizó muy buenos minutos. Gracias un 2+1 suyo, los sanantonienses abrieron una brecha de +27 (62-35), frente a un Castelló que en cinco minutos sólo anotó dos puntos. El despliegue físico de los de Portmany fue brutal, manteniendo siempre un colchón importante. El tercer cuarto acabó 72-50 para el Class, al que le tocaba rematar la faena.

Con todo encarrilado, el Class se confió en exceso en el último cuarto. Aunque supo gestionar su cómoda renta, los levantinos se llegaron a poner a 10 puntos a falta de poco más de un minuto par la conclusión. Con un triple de Faner, recortaron hasta el 82-75 cuando quedaban apenas 11 segundos. Berrocal lo paró para diseñar la pizarra que llevó al Sant Antoni a ganar el partido con más sufrimiento de la cuenta.

Este próximo domingo el Sant Antoni se medirá al CB Zaragoza a domicilio. Se enfrentarán los dos equipos más en forma del momento en la conferencia, con tres victorias consecutivas cada uno.